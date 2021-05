Feel Good 2, primo trailer e data di messa in onda della serie a tematica lesbica Netflix

< 1 minuto di lettura

Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer della 2a e ultima stagione di Feel Good, in arrivo on line il 4 giugno, Pride Month.

In Feel Good Mae Martin interpreta Mae, stella nascente del circuito stand-up nonché tossicodipendente in via di disintossicazione, che vive una vita dominata dai suoi comportamenti di dipendenza e dal suo intenso romanticismo. Quando incontra la pragmatica George (Charlotte Ritchie), fino ad allora eterosessuale, si invaghisce di lei ed è, con sua sorpresa, contraccambiata. Le due si abbandonano a una storia d’amore inebriante, mentre Mae si barcamena tra i suoi genitori, i compagni di un gruppo di supporto per tossicodipendenti e i colleghi al club locale di stand-up. Quel che più conta, Mae cerca di trasformare il suo rapporto codipendente con George in una relazione sana. Ma non è chiaro se Mae sia in grado di sostituire una dipendenza tossica con un amore orientato all’amore stesso.

Cupa ma esilarante, Feel Good è la storia profondamente personale di due giovani che percorrono itinerari contemporanei di amore, dipendenza e sessualità alla ricerca di un legame significativo e duraturo. In questa stagione, ovviamente, ritroviamo Mae, George e il loro amore ‘complicato’, che cercano di ritrovarsi, di riconnettersi, dopo quanto vissuto nel primo anno di coppia. A tornare sul set anche Lisa Kudrow, madre di Mae, e Adrian Lukis, nei panni di suo padre.

La serie è stata ideata e scritta dalla stessa Mae Martin, che ha attinto dalla propria vita, e Joe Hampson.