Elliot Page, il nuovo selfie a petto nudo è la celebrazione della Visibilità Transgender

< 1 minuto di lettura

Un semplice selfie a petto nudo, con gli straordinari addominali in bella vista, i pettorali sempre più definiti, e un sorriso di felicità che emerge in tutta la sua potenza. L’ultimo scatto social pubblicato da Elliot Page ha ulteriormente normalizzato, mediaticamente parlando, la bellezza trans, il modo in cui le persone percepiscono i corpi delle persone transgender.

Quella visibilità trans da sempre concessa più facilmente alle persone transfemminili viene ora giustamente rivendicata anche dai ragazzi FtoM come Elliot, che ha così infranto un muro. Nel farlo, ha deciso di esporre il proprio corpo visibilmente trans, senza nasconderlo, sminuirlo.

Lo scorso maggio, Page aveva pubblicato una foto a bordo piscina, mostrandosi per la prima volta in costume. #TransJoy e #TransIsBeautiful gli hashtag utilizzati all’epoca, con i principali siti d’America che non si sono concentrati sulle visibili cicatrici dell’attore, bensì sui suoi scolpiti addominali. Segno di un cambiamento, che proprio Elliot sta contribuendo a rendere visibile.

Elliot ha fatto coming out come uomo transgender lo scorso dicembre. Dopo quasi un anno, ha ora ritrovato il sorriso. Nei giorni scorsi Page è stato premiato con l’Outfest Annual Achievement Award, premio del Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival.

Fonte: Them