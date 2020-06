Anche Emma Watson contro J.K. Rowling: “le persone trans sono chi dicono di essere, vi rispetto e vi amo”

Il lunghissimo e discutibile saggio pubblicato da J.K. Rowling nella giornata di ieri sul proprio sito ufficiale non ha certamente aiutato a frenare le polemiche sui suoi ripetuti attacchi alla comunità transgender. Anzi.

Dopo Daniel Radcliffe ed Eddie Redmayne che l’hanno aspramente criticata, anche Emma Watson, indimenticata Hermione in Harry Potter, ha preso le distanze dalla donna più ricca d’Inghilterra. “Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere quello che dicono di essere”. “Voglio che i miei follower trans sappiano che io e tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per quello che siete“.

La Watson ha poi invitato i propri follower a donare denaro a due associazioni impegnate in prima linea sui diritti transgender, ovvero Mermaids e Mama Cash, prima di augurare ‘buon Pride’. E non è finita qui.

Nella notte è arrivata anche la replica ufficiale della Warner Bros., major con cui la Rowling lavora da decenni, avendo prodotto sia Harry Potter che Animali Fantastici. “Gli eventi delle ultime settimane hanno confermato la nostra volontà di affrontare difficili questioni sociali“, ha dichiarato la società in una nota a Variety. “La posizione della Warner Bros. sull’inclusione è ben consolidata e promuovere una cultura diversificata e inclusiva non è mai stato così importante per la nostra azienda e per il nostro pubblico in tutto il mondo. Apprezziamo profondamente il lavoro dei nostri narratori che si spendono così tanto nel condividere le loro creazioni con tutti noi. Riconosciamo la nostra responsabilità nel promuovere l’empatia e sostenere la comprensione di tutte le comunità e tutte le persone, in particolare quelle con cui lavoriamo e quelle che raggiungiamo attraverso i nostri contenuti“.