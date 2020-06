Anche Eddie Redmayne contro J.K. Rowling: “Gli uomini trans sono uomini e le donne trans sono donne”

Dopo Harry Potter, anche Newt Scamander si è rivoltato alla propria creatrice. 24 ore dopo le dure critiche di Daniel Radcliffe a J.K. Rowling, madre del maghetto più famoso della storia del cinema, anche il premio Oscar Eddie Redmayne, dal 2016 magizoologo nel franchise Animali fantastici e dove trovarli, ha preso le distanze dai tweet transfobici della scrittrice inglese (“Solo le persone con il ciclo mestruale sono donne“).

Via Variety, Eddie, che ha interpretato la donna transgender Lili Elbe in The Danish Girl, ha tuonato: “Il rispetto per le persone transgender rimane un imperativo culturale, nel corso degli anni ho cercato di educarmi costantemente”. “Questo è un processo in corso. Avendo lavorato con entrambi, ovvero sia con J.K. Rowling che con i membri della comunità trans, volevo chiaramente esplicitare dove mi trovo. Non sono d’accordo con i commenti di Jo. Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini e le identità non binarie sono valide. Non vorrei mai parlare a nome della comunità, ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di questo costante interrogatorio sulla loro identità, che troppo spesso provoca violenza e abusi. Vogliono semplicemente vivere la propria vita in pace, ed è arrivato il tempo di lasciarglielo fare”