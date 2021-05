Entertainment Weekly, le cover dell’edizione Pride Issue celebrano Lil Nas X e Mj Rodriguez

3 minuti di lettura

Giugno si avvicina ed Entertainment Weekly ha pubblicato on line le ormai trazioniali cover Pride Issue, dedicate a 4 artisti dichiaratamente e orgogliosamente LGBT.

Il sempre più lanciato Lil Nas X, Mj Rodriguez di Pose, la grande Lena Waithe e il comico del Saturday Night Live Bowen Yang.

“Sono grato. Ma è anche bello dimostrare che le persone si sbagliano. È la mia forza principale“. A 22 anni, Lil Nas X è già una star assoluta del rap d’America, con record infranti e un Grammy vinto grazie al tormenotone “Old Town Road“. “Montero (Call Me by Your Name)“, suo ultimo singolo, ha conquistato la vetta Billboard, rilanciandone la popolarità grazie ad una storia smaccatamente queer, con video clamorosamente gay. “All’inizio avevo davvero paura di alienare i miei fan etero”. “Ma poi è stato un po’ come se si sentissero offesi, come se non seguissero il vero me. Erano qui per una versione di me che si erano inventati nella loro testa“. E ora arriverà un disco che prenderà a piene mani dalla propria vita, dalla propria accettazione, un album per la comunità LGBT. “Cerco di non lanciare mai pietre, ma se qualcuno me ne lancia una, io lancio un’intera casa“, ha precisato Lil.

Altra storia quella di Mj, sconosciuta fino a pochi anni fa, prima di diventare star indiscussa di Pose, dal 3 maggio di nuovo su FX con i suoi ultimi 7 episodi. A detta di EW Rodriguez non è mai stata così brava, tanto da puntare a fare incetta di premi nel 2022. “Ho avuto modo di mostrare davvero il lavoro che ho sempre voluto mostrare come attrice“, ha confessato, “e non solo illuminare il settore, ma illuminare le donne che non si fanno notare nel settore”. “So esattamente cosa pensano tanti in questo momento. So che non mi vedono come una donna. Lo so. Non devono dirmelo. L’hanno reso molto evidente, ma il mio lavoro è quello di mostra loro quanto sia donna grazie al lavoro che sto facendo“. Felicemente fidanzata, Mj si è affidata all’amore per superare il duro anno di pandemia, che le ha portato via due parenti, prima di tornare finalmente sul set, con mascherine e mille precauzioni.

Afroamericana e lesbica dichiarata, anche Lena Waithe punta al boom grazie alla 3a stagione di Master of None, che la vedrà protagonista e co-sceneggiatrice, mentre Bowen Yang è ufficialmente diventato il primo cinese americano a prendere parte al SNL, nonché il primo uomo apertamente gay a sopravvivere oltre una stagione.