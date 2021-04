Master of None, la 3a stagione dedicata ad una storia d’amore tra due donne – il romantico trailer italiano

2 minuti di lettura

Master of None, serie Netflix creata da Aziz Ansari e Alan Yang, è stata interpretato dallo stesso Ansari nel corso delle prime due stagioni, prima di andare incontro ad uno stop per le accuse di violenza sessuale ai suoi danni. Ebbene Master of None torna ora su Netflix dal prossimo 23 maggio con una stagione interamente dedicata al personaggio secondario di Denise, interpretata da Lena Waithe.

Waithe che ha vinto un Emmy come Miglior sceneggiatura per una serie comica grazie all’episodio “Thanksgiving“, da lei sceneggiato, interpretato e vagamente tratto dal proprio coming out con sua madre. L’episodio raccontava diversi Giorni del Ringraziamento nel corso di più decenni, con il personaggio interpretato dalla Waithe che faceva coming out nei modi più disparati, con Angela Bassett negli abiti di sua madre.

Se le prime due stagioni di Master of None si erano concentrate sul personaggio di Ansari, “Thanksgiving” aveva spostato l’attenzione sulla sua amica Denise, distinguendosi da subito come uno dei migliori episodi della serie. Ora vedremo solo e soltanto Denise, poiché lei e la sua partner Alicia, interpretata da Naomi Ackie, saranno al centro della stagione 3, intitolata Master of None: Istanti d’Amore.

La nuova stagione porta in scena una storia d’amore moderna che illustra in modo intimo gli alti e bassi del matrimonio, le difficoltà legate all’infertilità e la crescita personale di coppia e individuale. Fuggevoli momenti di intenso romanticismo si alternano a perdite personali devastanti, mentre i protagonisti si pongono domande esistenziali sull’amore e sulla vita.

Alla regia il coideatore della serie Aziz Ansari, co-sceneggiatore accanto a Waithe.