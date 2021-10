Eternals, la prima storica famiglia omogenitoriale Marvel nel nuovo spot – VIDEO

< 1 minuto di lettura

A un mese dall’uscita nei cinema, la Disney Marvel ha diffuso un nuovo spot di Eternals, cinecomic di Chloe Zhao che farà la storia grazie al primo supereroe dichiaratamente gay. Pochi secondi che hanno dato ai fan del Marvel Cinematic Universe un assaggio della prima famiglia omogenitoriale della storia.

Nello spot vediamo infatti Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, suo marito (Haaz Sleiman) e il figlio della coppia. Anche per queste semplici immagini il film è stato vietato ai minori di 18 anni in Russia. Nei giorni scorsi Sleiman ha ribadito la presenza di un bacio tra lui e Brian, sottolineando come Eternals “normalizzerà” le famiglie LGBT agli occhi del mondo, mostrando a tutti quanto siano “belle”.

Terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants.

Nel cast anche Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena, e Kit Harington, che interpreta Dane Whitman.

Eternals uscirà al cinema il prossimo 3 novembre.