Eternals, per Haaz Sleiman il film Marvel umanizzerà le famiglie LGBTQ+ mostrando quanto siano belle

Haaz Sleiman, 45enne attore libanese naturalizzato statunitense, sarà presto in sala con l’attesissimo Eternals, nuovo film Marvel che passerà alla storia grazie al primo supereroe dichiaratamente gay, Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry. Sleiman interpreterà il marito di quest’ultimo, con cui ha anche un figlio. In un’intervista con Out Magazine, Sleiman ha affermato che il suo casting è stato “molto intelligente“, poiché “umanizzerà le famiglie LGBTQ +“.

Mi sento fortunato e sono grato. E… non voglio sembrare arrogante, ma alla Marvel sono stati molto intelligenti a ingaggiarmi perché ho avuto modo di umanizzare il personaggio. Ho avuto modo di umanizzare una famiglia LGBTQ+ e mostrare quanto sia bella.

Sleiman, che ha fatto pubblicamente coming out nel 2017, si è detto entusiasta di come la narrazione LGBTQ+ stia cambiando in televisione e al cinema. “La cosa più eccitante sono le storie che vengono raccontate in televisione e nei film sulle persone LGBTQ”, ha detto il 45enne. “Molti programmi televisivi sono più attenti a ritrarre le persone queer in un modo più completo, non così unidimensionale o molto stereotipato. Penso che le famiglie queer, personalmente, siano molto più sane delle famiglie “normali”. Stiamo insieme e c’è così tanto amore.”

In Eternals si vedrà anche il primo bacio omosessuale in un film Marvel, un bacio che lo stesso Sleiman ha anticipato essere “bellissimo e molto commovente”. Diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, il film arriverà il 3 novembre nelle sale italiane. Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants.

Il cast comprende anche Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Kit Harington interpreta Dane Whitma e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.