Eurovision 2021: Ricordiamo lo storico trionfo di Dana International, momento di svolta LGBT – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Oggi prende vita l’Eurovision Song Contest di Rotterdam, con la prima semifinale in onda su Rai4, ore 20.45. Giovedì andrà in scena la 2a semifinale, mentre sabato ci sarà la finalissima, su Rai1, con i Maneskin a rappresentare l’Italia.

Da decenni l’Eurovision Song Contest è il festival musicale più inclusivo al mondo, trionfo queer con i suoi costumi, le sue scenografie, le esibizioni kitsch, spesso volutamente eccessive, i temi trattati, l’omosessualità dichiarata dei propri cantanti. Ma il vero punto di svolta c’è stato nel 1998, grazie a Dana International. Nata a Tel Aviv, cantante transgender MtoF, Dana sbarca all’Eurovision nel 1998, con lo scettro di icona gay già ampiamente conquistato. All’edizione britannica di Birmingham Dana viene accompagnata da polemiche e curiosità, presentando il brano Diva. Un’ode alle donne più famose della storia. Afrodite e Cleopatra. Chiaramente camp, come tutte le cose migliori viste all’Eurovision, stravinse quell’edizione.

Fino a quel momento le donne transgender raramente apparivano nei media mainstream. Dana infranse un muro, un tabù, mostrando al mondo una comunità fino a quel momento nascosta, conquistando l’Eurovision. Improvvisamente Dana divenne icona globale di un intero movimento. Leggenda narra che quando Geri Halliwell abbandonò le Spice Girls, Mel C, Mel B, Emma e Victoria chiesero proprio a Dana di prenderne il posto. La sua risposta? «No comment». Nel 2019, con il ritorno dell’Eurovision in Israele, il doveroso omaggio ad un mito nazionale, con baci LGBT in platea e arcobaleno sul palco.

Sedici anni dopo il trionfo di Dana International, la performer drag Conchita Wurst ha conquistato l’Eurovision di Copenhagen, nel 2014, nonostante il tentativo russo di censurarla. Ma è nel 1998, con Diva, che l’Eurovision è entrato prepotentemente nel nuovo millennio.