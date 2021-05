Eurovision Song Contest 2021: stasera la prima semifinale

2 minuti di lettura

Dopo l’anno di stop imposto dal Covid 19, stasera l’Eurovision Song Contest riprende da Rotterdam, dove l’Italia sarà rappresenta dai Måneskin, vincitori di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e Buoni“.

Edizione numero 65, per il festival che si svolgerà presso la Ahoy Arena di Rotterdam, dove si esibiranno in tutto 33 canzoni. Stasera sarà la prima delle due semifinali – una stasera martedì 18 maggio e la seconda giovedì 20 maggio. L’Italia è qualificata di diritto, insieme a Spagna, Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito.

Cosa succederà nelle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2021

Nella prima semifinale, si esibiranno 16 Paesi. Di questi, al termine della serata, 10 passeranno alla serata finale di sabato. Stessa cosa nella seconda serata di giovedì, quando saliranno sul palco 17 cantanti di altrettanti Paesi. Ma solo 10 aspireranno al podio.

Ad aprire la serata, come sempre, il vincitore dell’ultima edizione, l’olandese Duncan Laurence. Il cantante 27enne si è portato a casa il premio dell’Eurovision Song Contest 2019 (come già detto, nel 2020 il festival non è stato organizzato).

Entrambe le serate presenteranno delle clip video registrate. I Måneskin saranno protagonisti nella prima semifinale, con un video registrato alla Ahoy Arena a Rotterdam, teatro del festival.

La finale sarà trasmessa su Rai 1 sabato 22 maggio, a partire dalle 20:40. A condurre la serata per l’Italia saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Gareggeranno i 10 Paesi della prima semifinale e i 10 della seconda serata, oltre ai 6 finalisti di diritto.

Eurovision Italian Party

Rai 4 e Rai Play (che trasmetteranno il festival in diretta), hanno anche organizzato l’iniziativa “Eurovision Italian Party“.

Si tratta di vari video in cui i partecipanti della 65esima edizione si presenteranno al pubblico. Attraverso i due conduttori Ema Stokholma e Saverio Raimondo, i cantanti parleranno dei loro sogni e del loro legame con l’Italia.

Le anticipazioni parlano di una versione acustica di “Azzurro” da parte di Efendi (cantante in gara dall’Azerbaigian), ma anche un’interpretazione di “Non ho l’età” da parte di Eden Alene (Israele) e “Parole Parole Parole” dalla francese Barbara Pravi.