Everything’s Gonna Be Okay 2, finalmente la data di messa in onda della nuova stagione

< 1 minuto di lettura

Ad un anno dalla messa in onda su Freeform, Everything’s Gonna Be Okay risulta purtroppo ancora inedita in Italia. Nuova serie scritta e interpretata da Josh Thomas, attore australiano ideatore dell’indimenticata Please Like Me, Everything’s Gonna Be Okay tornerà l’8 aprile su Freeform e su Hulu con la stagione 2.

Mezz’ora ad episodio il cui il comico australiano interpreta il nevrotico 25enne Nick, che inizia a prendersi cura delle sue due sorellastre adolescenti – una delle quali soffre di autismo – dopo che il padre ha sviluppato una malattia terminale. Al suo fianco l’amato Alex, fidanzato interpretato da Adam Faison.

Al termine della stagione 1 avevamo visto Nick e le due sorelle sbarcare a New York. Everything’s Gonna Be Okay è stata nominata ai GLAAD Media Awards come miglior serie comedy, con Josh Thomas, nella vita dichiaratamente omosessuale, alla sua 4a candidatura dopo le 3 ottenute con Please Like Me, in Italia visibile su Netflix.

Everything’s Gonna Be Okay potrebbe invece sbarcare su Star di Disney Plus, essendo prodotto Freeform/Hulu, sempre in mano all’impero di Topolino. Si attendono eventuali conferme.