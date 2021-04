Francesca Pascale pro DDL Zan litiga con Malan e attacca Salvini: “Un pagliaccio, essere indegno”

5 minuti di lettura

Nicola Tengattini, responsabile del turismo di regione Lombardia per Forza Italia Giovani, ha espresso in una nota il suo sostegno alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. “Tutte le forze politiche si uniscano per approvare questa legge, perché essere contro la violenza non è «essere di destra» o «essere di sinistra», ma è essere persone di buonsenso.Diciamo con forza che il DDL Zan non toglie diritti a nessuno, semmai ne dà a chi non ne ha!“.

Parole che hanno scatenato la scomposta reazione di Lucio Malan, portatore sane di menzogne: “Ma sai che cosa c’è dentro il DDL Zan? Fino a 4 anni di carcere (articolo 8) a chi anche solo faccia parte di una organizzazione – ad esempio una chiesa – che si opponga all’accreditamento delle associazioni#LGBT nella scuole, cosa prevista nella “Strategia anti discriminazione” approvata dal l’articolo 8!“. Fake news ampiamente sbugiardate che hanno visto Francesca Pascale, storica ex di Silvio Berlusconi, reagire furentemente.

Malan, sul serio non prova imbarazzo a pensarla così? Ma lei sa in che partito è iscritto? La ricorda la carta dei valori? Io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato il libero arbitrio, libertà di coscienza sul voto. Questa deriva leghista snatura l’unico leader credibile sulla scena politica. Silvio Berlusconi, il suo leader, ha fatto tante cose nella sua vita quasi tutte di straordinario successo ripudiando l’odio e la violenza. Condannando ogni forma di discriminazione razziale. È sicuro di far parte del partito giusto o è solo un modo per strizzare l’occhio a chi crede futuro? Altra cosa in cui credo è il limite di legislatura, lei mi capisce vero?

Detto che Berlusconi ha più volte definito il DDL Zan “inutile e dannoso”, Francesca Pascale ha poi replicato a muso duro a chi l’ha accusata di aver sottratto denaro all’ex compagno e ha provato a contraddirla, attaccando Matteo Salvini e la Lega.

SIETE ALLEATI DI UN PAGLIACCIO CHE RACCATTA VOTI SEMINANDO ODIO RAZZIALE, INDEGNO ESSERE! Visto che sottolinea di sapere di più pur non conoscendoci, mi spieghi una cosa che proprio non capisco.. FORZA ITALIA CON CHI È ALLEATA IN EUROPA? E IN ITALIA? Già che c’è mi saluti il senatore ricordandogli che con il mio patrimonio pago anche il suo stipendio. FORZA ITALIA SE NON HA PERSO SMALTO DOVRÀ LASCIARE LA LIBERTÀ DI COSCIENZA! MI FIDO DI SILVIO BERLUSCONI! NESSUNO VUOLE IMPORRE IL PROPRIO PENSIERO A NESSUNO CHIEDO PERÒ, COME MOLTI LIBERALI IN FORZA ITALIA, CHE VENGA CALENDARIZZATA AL PIÙ PRESTO SENZA GIOCHETTI RIDICOLI E LIBERAMENTE VOTATA DAI NOSTRI MERITEVOLI ELETTI. Libertà di coscienza piuttosto che tutti insieme trotterellando mano nella mano con un leader mai nato, pericoloso e bugiardo. Spero in una rivoluzione generazionale all’interno di forza Italia, alcune figure lontane dalla realtà come dall’umiltà e dalla grandezza del suo leader, senza voti, senza contenuti e senza carisma sperano che salvini un giorno salvi la loro poltrona, secondo me. È diventata questa forza Italia? UN SENATORE CHE CERCA DI SPAVENTARE UN GIOVANISSIMO ragazzo DEL SUO STESSO PARTITO PERCHÉ NON LA PENSA COME LUI ? INCREDIBILE, COME PARLARE ATTRAVERSO DI LEI CLICCANDO IL CUORICINO COME FANNO LE PRINCIPESSE ROMANTICHE PER AVERE LA LIBERTÀ DI INTROMETTERSI IN UNA VICENDA PRIVATA E MOLTO DOLOROSA. SINCERAMENTE HO UN SOLO MOTIVO PER CUI VOTARE ANCORA FORZA ITALIA, Silvio Berlusconi, il mio ex tutto ma lei non lo sa, inveisce solo per il gusto di farmi del male su un tema fuori discussione, privato soprattutto. Ogni giorno dedico un pensiero felice al mio Presidente e l’appello a mollare alleati che mi fanno vergognare ogni giorno sempre di più.

“Sa cosa penso?“, ha poi messo il punto Pascale. “Penso che quelli così preoccupati dell’omosessualità altrui molto probabilmente nascondono la propria“.

Ed è qui, dal niente, che è tornato alla carica Lucio Malan, autore di autentici deliri. Leggere per credere.

Io provo imbarazzo a vedere che esponenti, anche di molto prestigio e da me stimati, di quella che un tempo chiamavamo e propagandavamo come “Forza Italia-Forza di Libertà“ sostengono un disegno di legge con il quale si vuole imporre una ideologia estranea al sentire della grande maggioranza degli italiani a furia di condanne al carcere: 18 mesi a chi si rifiuta di prestare servizi a un matrimonio gay o nell’assemblea dei genitori a scuola si esprime contro le lezioni tenute dalle associazioni LGBT accreditate presso il MIUR grazie all’articolo 8 del DdlZan. 4 anni se fai parte di una organizzazione (ad esempio una chiesa) che gestisce una scuola che non assume omosessuali come maestri. 6 anni se dirigi una di queste organizzazioni. Ci sono anche i diritti a proteggere i propri figli dal l’indottrinamento delle associazioni LGBT che grazie all’articolo 8 del DdlZan vengono accreditate al Ministero dell’Istruzione come enti di formazione, il diritto a dire che cosa è peccato secondo la tua fede o religione, diritti distrutti dal vostro Ddl Zan. La modifica al 604 bis equipara chi è contrario alle adozioni per le coppie gay perché i bambini nascono da un padre e una madre al nazista che vuole impedire matrimoni o adozioni fra “ariani” e non ariani.

“Attendo che si candidi“, ha infine concluso Malan rivolto a Francesca Pascale, che ha così replicato: “Vedremo, chissà“, con bandierina rainbow finale.