Generazione Z, Generazione Fluida. I numeri certificano il cambiamento in atto

Circa 3000 studenti di 18 anni hanno risposto ad un questionario legato alla sfera della sessualità giovanile presentato da Fondazione Foresta Onlus, che da quasi 15 anni lavora sulla prevenzione delle patologie legate al sistema endocrino e riproduttivo. “Prevenzione andrologica permanente nelle Scuole” il progetto di ricerca, che ha abbracciato il periodo pre-pandemico (2018/2019) e quello che stiamo vivendo ancora oggi, di co-abitazione con il Covid-19, tra il 2020 e il 2021. Un confronto utile a rimarcare le differenze nei comportamenti e nello stile di vita dei ragazzi, che hanno potuto rispondere in modo del tutto anonimo a questionari appositamente elaborati.

1426 gli studenti delle scuole di Padova e provincia di età tra i 18 e i 21 anni presi in esame nel 2018 e nel 2019. Secondo i dati riportati da LaRepubblica, il 90% dei ragazzi intercettati si era definito eterosessuale, il 5% omosessuale, il 3% bisessuale e il 2 per cento con sessualità fluida. Passando alle ragazze, il 79 per cento si era definita etero, l’8% omosessuale, il 3% bisessuale e il 10% fluido. Questo vuol dire che 2 ragazze su 10 non si erano descritte come eterosessuali. Il doppio rispetto ai ragazzi. Alla domanda sull’identità di genere, solo l’1 % di maschi e femmine aveva rivelato la “non corrispondenza” alla sessualità fisica.

Passati due anni i numeri sono andati incontro ad un evidente cambiamento. Su 1930 studenti del Veneto tra i 18 e il 21 anni, il 15% dei ragazzi si è definito non completamente eterosessuale, rispetto al 10% del biennio 2018/2019, con la percentuale che sale al 29% tra le ragazze, rispetto al 21% precedente. “In entrambi risulta aumentata anche la sessualità fluida, una sessualità non collegata al genere dell’interessato, del partner, ma all’istinto della sessualità che può essere vissuto in qualsiasi modo perché non c’è ancora una definizione chiara delle tendenze sessuali“, ha commentato a LaRepubblica Carlo Foresta, professore di Endocrinologia all’Università di Padova e presidente della Fondazione Foresta Onlus.

In era Covid-19 è aumentato anche l’utilizzo di internet (il 55% naviga più di 3 ore al giorno), con un vero e proprio boom del porno on line da parte delle ragazze, salito dal 10 al 25%. Per il 40% dei ragazzi la frequentazione di siti porno è diventata quotidiana. In aumento anche sexting e cybersex, raddoppiati in quest’ultimo anno arrivando rispettivamente al 34% e al 6%.

In crescita anche l’utilizzo di siti e le app di dating, soprattutto da parte dei maschi, in quanto uno su quattro ha rivelato di soffrire di solitudine, rispetto alle femmine che sono una su sei. Ben il 19% dei ragazzi si è dichiarato insoddisfatto della propria vita, rispetto al solo 10% del biennio pre-pandemico. Con i pesanti lockdown del 2020 e di inizio 2021, per i giovanissimi è diventato quasi impossibile conoscere nuovi coetanei, innamorarsi, sperimentare la sessualità, riversandosi su Internet. Inevitabile il preoccupante aumento del cyberbullismo, che ha coinvolto più del 40% delle ragazze e il 25% dei ragazzi.

Lo scorso febbraio una ricerca simile è stata pubblicata anche negli USA, con il 15,9% dei ragazzi intervistati tra i 18 e i 23 anni che si è identificata come LGBTQ+.