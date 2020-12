Giornata Mondiale contro l’AIDS, parole d’ordine: prevenzione e informazione

Come ogni anno, anche il primo dicembre 2020 si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Una giornata in cui si ricordano gli sforzi della ricerca scientifica, che si batte quotidianamente per trovare un cura contro il virus dell’HIV e contro l’AIDS. Una giornata per ricordare anche chi non ce l’ha fatta. Una giornata in cui si continua a sperare che i casi diminuiscano sempre di più.

Dal 1983, anno in cui venne isolato iper la prima volta il virus, questa battaglia non si è mai fermata.

Giornata Mondiale contro l’AIDS: i dati in breve

Per il World AIDS Day 2020, riprendiamo i dati dell’anno scorso, il 2019.

Prendendo in considerazione l’Italia, si registrano 2.531 casi, dei quali la fascia più esposta è quella tra i 25 e i 29 anni. In base all’orientamento, il numero di casi tra persone etero è pari a quello di persone omosessuali. Mentre il 68,9% dei maschi etero scopre tardivamente lo stato di sieropositività, la percentuale si abbassa al 58,3% per quanto riguarda le donne etero.