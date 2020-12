World AIDS Day da Lila: la nuova app per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse

Fondazione LILA Milano (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), uno dei partner italiani del progetto europeo Integrate, lancia una nuova app, RiskRadar, che ti aiuterà a trovare facilmente tante informazioni su HIV, epatiti, infezioni sessualmente trasmissibili e tubercolosi – tutto in un’unica app! Potrai scoprire se hai corso dei rischi rispondendo alle domande del Calcolatore di Rischio, localizzare i siti presso cui è possibile fare i test, trovare informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili riguardo alle quali hai ancora tanti dubbi, informare in modo anonimo di una possibile infezione i partner con cui hai fatto sesso…

Scopri tutto questo scaricando RiskRadar: Versione web. App RiskRadar per Android. App RiskRadar per Apple. RiskRadar è semplice e intuitiva, tutela la tua privacy e rispetta le disposizioni del GDPR. È stata sviluppata nell’ambito del progetto Integrate, co-finanziato dal 3° Health Programme della Comunità Europea.

Calcolatore di rischio

Si tratta di una funzione che permette di capire a quali rischi di trasmissione di HIV, IST ed epatiti ci si è esposti in una data situazione. Alla sezione si accede con un semplice click dalla pagina principale; a seguire, all’utente saranno rivolte alcune semplicissime domande sull’esperienza vissuta; il percorso si concluderà con una comunicazione sul rischio corso e con l’indicazione su cosa sia possibile fare nella situazione individuata (eseguire un test, adottare determinate strategie di prevenzione, rivolgersi a un centro clinico).

Dove fare i test

Anche in questo caso, con un semplice click, sarà possibile conoscere presso quali servizi pubblici o convenzionati potremo eseguire gli accertamenti consigliati. La mappa interattiva permette di avere riferimenti e indirizzi delle strutture a noi più vicine, così come di quelle presenti in altri paesi europei, funzione utilissima per chi debba lavorare, viaggiare o studiare all’estero.

Informare i/le partner

L’App fornisce in questa sezione uno dei servizi di partner notification più innovativi del continente. Comunicare ai/alle proprie partner la propria positività e informarli del rischio di aver contratto un’infezione è una delle fonti d’ansia e preoccupazioni più forti per chi riceve una diagnosi di HIV, IST, epatite.