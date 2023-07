Gli Imagine Dragons dichiarano i loro concerti “spazio sicuro per le persone LGBTQIA+”

0:00 Ascolta l'articolo

Il 5 agosto prossimo gli Imagine Dragons saranno al Circo Massimo di Roma, con il frontman Dan Reynolds che probabilmente bisserà quanto fatto da Marco Mengoni sabato scorso, “indossando” una bandiera progress pride sul palco. Questo perché il 36enne cantante americano, mormone padre di 4 figli, è da sempre alleato della comunità LGBTQIA+.

L’ennesima presa di posizione è arrivata da Imagine Dragons Live in Vegas, docufilm Hulu girato durante un concerto della band. In una scena si vede Dan afferrare una bandiera del Progress Pride da un fan in platea. A quel punto Reynolds canta “Non cambierò mai chi sono“, da “It’s Time“.

Nel 2017, come dimenticarlo, Dan ha fondato il festival LoveLoud negli Stati Uniti, per aumentare la consapevolezza sull’omobitransfobia vissuta quotidianamente dagli adolescenti LGBTQ+, raccogliendo fondi per vari enti di beneficenza queer in tutto il paese.

Reynolds si è anche schierato contro tutti quei genitori che gli hanno rinfacciato di aver fatto arrabbiare Dio per “aver reso gay così tanti bambini”. Anche il bassista della band, Ben McKee, si è spesso esibito sul palco con una chitarra dello stesso colore della bandiera trans.

“Ci preoccupiamo profondamente dei diritti umani, dei diritti umani fondamentali, della capacità di amare chi vuoi”, ha ora dichiarato Reynolds a Insider. “Alcuni di noi sono cresciuti con un background religioso in cui abbiamo assistito a molto odio, molto fanatismo. E stiamo cercando di contribuire con amore al mondo, per dare una voce a coloro che non riescono a salire su un palco”.

Reynolds si è detto irremovibile sul fatto che la band a suo dire abbia “fatto molto poco”, pur esponendosi in continuazione. “Tutti meritano il diritto di sentirsi inclusi“, ha aggiunto il bassista McKee, per poi spiegare il senso di una chitarra con i colori della bandiera trans e un enorme cuore rosso dipinto sopra.

“Ho l’opportunità di portare alcuni simboli di quell’amore e inclusione nella performance… Voglio che tutti coloro che vengono ai nostri spettacoli possano sentirsi rappresentati dalla nostra musica e poter vedere qualcosa che li faccia sentire benvenuti”.

McKee ha ricordato come da bambino trascorresse le vacanze con coppie dello stesso sesso insieme alla sua famiglia, senza sapere che quell’ambiente inclusivo non esistesse per tutti. Ora, la sua band sta provando a concedere a tutti quello spazio sicuro.

“Gli spettacoli degli Imagine Dragons sono un posto sicuro per tutti”, ha ribadito McKee. La band ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo e oltre 35 milioni di singoli, vincendo tre American Music Awards, dieci Billboard Music Awards, un Grammy Award e un MTV Video Music Awards. Dan Reynolds, che ha ricevuto l’Hal David Starlight Award dalla Songwriters Hall of Fame nel 2014, ha sostenuto negli anni associazioni come GLAAD e Amnesty International.Nel 2021 Dan ha donato la sua casa d’infanzia ad un’organizzazione LGBT.

Grazie ai continui interventi contro l’omobitransfobia è stato riconosciuto con il Trevor Hero Award, da parte dell’ente non-profit The Trevor Project, associazione che si occupa dei giovani LGBTQIA+ d’America.

