Gomorra 5, il bacio d’addio tra Ciro e Genny

L’avevamo scritto 10 giorni fa. E se la 5a stagione di Gomorra virasse clamorosamente verso una svolta queer? Nemici, amici, fratelli ma non solo. Ciro e Genny tornano a scontrarsi per un’ultima volta nell’acclamata serie Sky, con Rolling Stone che ha immortalato il momento con una digital cover che vede Marco D’Amore e Salvatore Esposito scambiarsi un bacio d’addio. Perché la loro sembra sempre più una storia d’amore mai vissuto, mai realmente espresso, a lungo taciuto e ora pronto ad esplodere.

“Io sinceramente non vedevo l’ora di baciarlo, anche perché sono otto anni che mi sta a un centimetro dal naso. Ho sempre sentito una certa sua predisposizione“, ha confessato divertito D’Amore a Rolling Stone. “Quando ho saputo del bacio ho subito immaginato la prima reazione della gente: un “Ma che cazz…” lungo almeno cinque minuti a testa“, ha continuato Esposito. “Ma è un po’ quello che volevamo. Riflettendoci, in tutte le stagioni di Gomorra abbiamo raccontato il dolore, la rabbia, la paura, la tensione; ci siamo sparati, picchiati, strangolati. Ma presentando la stagione finale, mi sembra sia giusto raccontare anche l’amore che ha attraversato parallelamente sia Genny e Ciro che me e Marco. Non ci poteva essere chiusura più perfetta“.

Un bacio simbolico che arriva “in un momento storico in cui è ancora molto rappresentato un certo tipo di machismo (cosa a cui anche noi abbiamo contribuito) e qualunque gesto legato alla diversità o alla delicatezza è sottoposto a una gogna mediatica di pregiudizio, può essere interessante che io e Salvatore facciamo una cosa del genere. Nessuna provocazione, ma solo dissacrazione“, rimarca Marco, regista della metà degli episodi di questa attesissima e conclusiva stagione, dal 19 novembre su Sky. Un rapporto, quello tra Ciro e Genny, segnato dai ruoli a cui i due personaggi sono stati condannati. “E se avessero avuto la forza di reagire al loro vissuto?“, si chiede giustamente Salvatore, in attesa che il finale di Gomorra sveli l’arcano improvvisamente esploso. Sui social i due attori hanno condiviso lo scatto firmato Rolling Stone con il medesimo stato: “L’ammore fà cchiù muorte de pistole“.

Diventati celebri grazie proprio a Gomorra, sia Marco D’Amore che Salvatore Esposito hanno successivamente interpretato personaggi gay al cinema. Il primo in Drive my Home, vestendo gli abiti di un camionista, mentre il secondo in Puoi baciare lo sposo, in cui interpretava il futuro marito di Cristiano Caccamo.