Gomorra, svolta queer tra Genny e Ciro nell’ultima stagione della serie tv?

La quinta e ultima stagione di Gomorra è ormai alle porte. Dal 19 novembre su Sky Marco D’Amore e Salvatore Esposito, per l’ultima volta l’uno contro l’altro, daranno vita agli ormai iconici personaggi di Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. Quest’ultimo l’avevamo lasciato apparentemente senza vita, al termine della terza stagione, per poi “resuscitare” al cinema ne l’Immortale, spin-off sequel pensato e realizzato come ponte tra piccolo e grande schermo. Ora, finalmente, avremo lo scontro finale tra i due amici-nemici. Uno scontro da sempre dal taglio omoerotico, come confermato a IlVenerdì de LaRepubblica da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, head writers dell’acclamata serie.

“Questa corrente un po’ strana è un sottotesto presente fin dall’inizio: Ciro poggia le mani sul collo di Genny che spara per la prima volta. Noi avevamo proposto anche un episodio in cui questo sentimento si concretizzava, ma non se n’è fatto niente”.

Ma ora tutto potrebbe cambiare. Paola Zanuttini de IlVenerdì ha visto 5 episodi in anteprima della quinta e ultima stagione, che le hanno fatto venire a galla un sospetto: “Questa amicizia antagonista non avrà dei connotati amorosi non proprio fraterni? E non è che tutti gli scatafasci, i fiumi di sangue, le sfide all’O.K. Corral si potevano evitare dando libero sfogo a una passione che, per mere evidenze statistiche, allignerà anche fra manovalanza e dirigenza della criminalità organizzata più machista?“.

Quesiti che alimentano la curiosità nei confronti degli ultimi 10 episodi di Gomorra, dal New York Times piazzata al 5° posto nella classifica delle produzioni non americane più importanti del decennio passato. Omoerotismo ‘criminale’ visto anche in un’altra serie tv nostrana, Suburra, nata quasi come risposta Netflix alla Gomorra firmata Sky. In quel caso la tensione erotica tra Aureliano Adami, interpretato da Alessandro Borghi, e Alberto Anacleti detto “Spadino”, interpretato da Giacomo Ferrara, era esplicita, perché quest’ultimo omosessuale dichiaratamente innamorato del criminale di Ostia.