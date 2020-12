Tra le librerie, specializzate in cultura gay, lesbica e queer, segnaliamo le seguenti: Antinoo, aperta da circa 15 anni; Cómplices, la prima libreria a specializzarsi in letteratura LGBTQ+ in Spagna.

Madrid

Madrid non è la città dove la comunità LGBTQ+ si ritrova solo in un quartiere, come accade in altre capitali. L’intera città di Madrid è gay friendly: puoi baciare il tuo ragazzo o la tua ragazza in pubblico, senza destare alcuno scalpore e senza avere timore di incorrere in episodi di omofobia.

Raramente incontrerai ostilità e men che meno un commento omofobo. Sono davvero pochissime le città al mondo che offrono lo stesso tipo di accoglienza.

Tra l’altro si stima che la popolazione LGBTQ+ sia pari a circa 500.000 persone. Dato che la città ed i dintorni hanno una popolazione pari più o meno a 5 milioni di persone, questa rappresenta circa il 10% dell’intera regione. Con numeri così elevati, di certo le persone LGBTQ+ non passano inosservate, ma soprattutto non si nascondono e non si fanno problemi nell’essere pienamente sé stesse in pubblico.