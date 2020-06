Hartley Sawyer cacciato da ‘The Flash’ per tweet omofobi, razzisti e misogini

Tweet razzisti, omofobi e perfino misogini. Questo ha fatto scattare il licenziamento per L’uomo allungabile della serie Tv “The Flash”. Il personaggio Ralph Dibny, interpretato da Hartley Sawyer, non ci sarà nelle nuove puntata che andranno in onda dal 2021, dopo il blocco dovuto dal Coronavirus.

A motivare questa drastica decisione, spiega la CW, che produce il telefilm “The Flash”, sono dei commenti che l’attore ha pubblicato su Twitter nel 2012. In quell’anno, Hartley Sawyer non era ancora presente nella serie, ma per la CW poco importa.

E’ stato lo sceneggiatore Eric Wallace a dare la notizia del licenziamento. Nel comunicato ha spiegato brevemente che la CW non può accettare nel suo staff una persona che manifesta pubblicamente delle opinioni contrarie a una qualsiasi razza, etnia, origine, genere o orientamento sessuale. A nulla sono servite le scuse dell’attore, il quale ha addirittura cancellato il suo account Twitter.

I tweet incriminati di Hartley Sawyer

Avendo cancellato il profilo, non è facile trovare i tweet che accusano l’attore di razzismo, omofobia e misoginia.

Alcuni però sono stati copiati dagli utenti del social network, che li hanno pubblicati. Nel 2012 aveva scritto:

L’unica cosa che mi impedisce di fare tweet leggermente razzisti è la consapevolezza che Al Sharpton non smetterebbe mai di lamentarsi di me.

Poi, nel 2014:

Datemi uno stupro, così non devo masturbarmi.

Il commento di The Flash e le scuse di Sawyer

Barry Allen, attore protagonista della serie, ha affidato il suo commento ai social.

Non ho molto da aggiungere perché i pensieri di Eric sono molto chiari ed eloquenti. Sono rimasto scioccato, rattristato e arrabbiato quando ho letto quei tweet. Le parole contano.

Hartley Sawyer, tramite Instagram, ha deciso di scusarsi con i propri fan e con tutte le persone che si sono sentite offese. Nel messaggio ha spiegato di essere pentito, ma anche che dal 2012 è cresciuto e maturato.