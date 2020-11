HBO Max nella bufera per una donazione da 20.000 dollari a un gruppo omofobo e contro l’aborto

Giorni di burrasca per HBO Max, piattaforma per il servizio di streaming che ha donato ben 20.000 dollari a un’associazione chiamata Exodus Cry.

La donazione è avvenuta nel corso della promozione del film “Superintelligence” di Melissa McCarthy, per il quale era stata avviata la campagna “20 days of Kindness“, in cui HBO si impegna a donare ad associazione benefiche 20.000 dollari, ogni giorno per 20 giorni. Tra le associazioni che appoggiano la campagna c’è anche Human Rights Campaign e The Trevor Project.

A scatenare la polemica, è stata appunto l’organizzazione Exodus Cry, che si presenta come un’organizzazione cristiana, impegnata nell’abolire il traffico sessuale e bloccare lo sfruttamento sessuale commerciale.

Di cosa si occupa Exodus Cry?

Ma basta scavare un po’ più a fondo per scoprire che Exodus Cry non si occupa solo di questo, ma tra le sue lotte ci sono ideali anti-LGBT e contrari all’aborto. Exodus Cry sta inoltre portando avanti una battaglia contro la pornografia online (che loro dipingono come industria del lavoro sessuale), e recentemente ha attaccato anche il sito PornHub.

Il CEO del gruppo, Benjamin Nolot, è noto proprio per le sue posizioni contro la comunità LGBT, definendo gli omosessuali “un’indicibile offesa a Dio“, paragonando l’aborto all’Olocausto. E nonostante secondo il The Daily Beast le sue opinioni a riguardo si siano evolute nell’ultimo periodo, rimane il fatto che sono ancora le posizioni condivise dall’organizzazione.

HBO Max ritira la donazione

La notizia è uscita ieri, giovedì 12 novembre. Per tutta la giornata, HBO Max non ha chiarito la faccenda, così come non ci sono state dichiarazioni dall’organizzazione o dalla produzione di “Superintelligence”.