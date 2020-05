Nastri d’Argento 2020, le nomination: boom di candidature per La Dea Fortuna

Sei le canzoni originali in gara. Diodato dovrà vedersela con Claudio Baglioni (Gli anni più belli per il film di Muccino), Brunori SAS (Un errore di distrazione per L’ospite), Nelson, autore e interprete con Claudio Gnut per Il ladro di giorni, Ralph P (Rione Sanità – Il sindaco del Rione Sanità) e Liberato con We come from Napoli per Ultras. Sono stati infine già annunciati il Nastro dell’anno per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, che premia il regista, i produttori (Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar e Paolo Del Brocco per Rai Cinema), lo straordinario protagonista Elio Germano (con un Nastro collettivo per l’intera squadra dei collaboratori tecnici) e il Nastro alla carriera a Toni Servillo. Il Direttivo come sempre, assegnerà intanto anche alcuni riconoscimenti speciali: il Nastro europeo e il Nastro della legalità, il Premio SIAE per la sceneggiatura e il Nuovoimaie destinato dallo scorso anno ai doppiatori professionisti e, infine, i Premi Biraghi e il Bonacchi per giovani attrici e attori.

FILM dell’ANNO

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio DIRITTI

premi assegnati dal Direttivo Nazionale Giorgio Diritti per la regia, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra (Palomar) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema), Elio Germano per la straordinaria interpretazione Con un Nastro collettivo per i contributi artistici e tecnici ai realizzatori del film.

LE CANDIDATURE 2020

Miglior film

Gli anni più belli

Hammamet

La Dea Fortuna

Favolacce

Pinocchio