Hollywood su Netflix: cosa c’è di vero?

L’interpretazione di Jim Parsons, star Big Bang Theory è memorabile.

Hattie Mac Daniels – la star di colore

La sua storia raccontata in Hollywood è assolutamente attinente alla realtà. Si tratta della leggendaria Mami di Via Col Vento, la prima star afroamericana a vincere l’Oscar nel ’40 come attrice non protagonista. Recitò in 300 film ma sempre in ruoli stereotipati. Quando ricevette l’Oscar fu ammessa alla cerimonia ma costretta a sedere ad un tavolo a parte, episodio che nella serie ha una versione differente. Fu bisessuale.

Anna May Wong – la star orientale

Anche la sua storia è reale, dalla delusione per la perdita del ruolo ne “La Buona Terra”, alla depressione per i ruoli legati sempre e solo alla sua etnia orientale.

Ernie West – il “pappone” dell’autolavaggio.

il diabolico e affascinante proprietario dell’autolavaggio-agenzia di escort non si chiamava così, bensì Scott Bowers. Per il resto la storia è assolutamente reale, anche se differisce per alcuni dettagli rispetto alla sceneggiatura.

Su Scott Bowers, ex-marine e “pappone” dei vip, che ebbe anche una storia con Cary Grant, esiste un documentario che racconta nei dettagli le sue incredibili vicende.

Vivien Leigh, la star di Via col Vento

Ovviamente è un personaggio reale, ma soprattutto è reale la sua condizione psichiatrica: Vivien era bipolare, e questo disturbo la accompagno per tutta la vita, complicando non poco la sua carriera e la sua esistenza.

Jack Castello: il belloccio disposto a -quasi- tutto

Effettivamente siste un attore che girò qualche film negli anni ’40 ad Hollywood con questo nome, ma il personaggio è per lo più un mix che ricalca diverse figure di attori emergenti e bellocci.