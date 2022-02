Under the Banner of Heaven, 1° trailer per la serie crime con Andrew Garfield scritta da Dustin Lance Black

2 minuti di lettura

Fresco di candidatura agli Oscar grazie alla straordinaria prova d’attore in “Tick Tick Boom!”, Andrew Garfield è il protagonista assoluto di “Under the Banner of Heaven“, miniserie co-sceneggiata dai premi Oscar Dustin Lance Black, Ron Howard e Brian Grazer. Il primo non è altro che il marito di Tom Daley, nonché colui che scrisse Milk di Gus Van Sant, vincendo una più che meritata statuetta per la miglior sceneggiatura.

Una miniserie crime, quella sviluppata da FX, tratta da un saggio scritto nel 2003 da Jon Krakauer. Al centro della trama un brutale duplice omicidio compiuto da due fratelli mormoni, Ron e Dan Lafferty, ai danni di due donne, la cognata Brenda e la nipote Erica. Era il 1984. A detta dei due assassini fu Dio in persona a dir loro di ucciderle. Andrew Garfield indosserà gli abiti del detective che si occupò del caso. I due fratelli erano all’epoca ex membri della Scuola dei Profeti, gruppo fondamentalista mormone, con il detective che iniziò ad avere una crisi di fede mentre collegava il cruento caso al gruppo religioso.

A completare il cast della miniserie, che vede Garfield fare il suo esordio su piccolo schermo, Sam Worthington Wyatt Russell negli abiti dei due fratelli assassini, Daisy Edgar-Jones, Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl. Alla regia della miniserie David Mackenzie e Isabel Sandoval.

Vinto l’Oscar nel lontano 2009, Dustin Lance Black ha poi sceneggiato il balbettante J. Edgar di Clint Eastwood e la splendida miniserie When We Rise. Dopo “Under The Banner of Heaven” ha scritto anche “Rustin“, attesissimo biopic sull’attivista LGBTQ Bayard Rustin, qui interpretato da Colman Domingo e diretto da George C. Wolfe, attualmente in post-produzione, prodotto da Barack e Michelle Obama e già in odore di Oscar nel 2023. Dustin ha infine sceneggiato Mama’s Boy: A Story from Our Americas, documentario diretto da Laurent Bouzereau.

Oggi 47enne, Lance Black ha sposato Tom Daley nel 2017. Dal loro amore è nato il piccolo Robert Ray.

