Rupert Everett compie oggi 62 anni

Rupert Everett è nato il 29 maggio 1959. In 62 anni, è stato al fianco di bellissime attrici, ha interpretato film che lo hanno portato al successo in poco tempo, fino al suo coming out. L’industria del cinema di Hollywood non ha preso la notizia a cuor leggero, allontanandolo dalle scene, in seguito anche ad alcune sue dichiarazioni riguardanti l’abuso di alcol e droga, oltre ad essere ricorso alla prostituzione quando era un ragazzo.

Lui stesso ha dichiarato:

Se lavori nel cinema, un mondo aggressivamente eterosessuale e sei gay, prima o poi finisci con lo scontrarti con un muro di mattoni.

Queste avversità non lo hanno bloccato, e lo possiamo notare da Happy Prince nel 2018, pellicola per la quale ha occupato sia la sedia da regista che da protagonista, e nelle serie televisiva trasmessa su Rai Uno “Il Nome della Rosa“, ispirata dal celebre libro di Umberto Eco.

