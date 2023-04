Margaret Cho sogna principesse e principi trans nei film Disney

0:00 Ascolta l'articolo

54enne comica, scrittrice e attrice statunitense di origini sudcoreane, Margaret Cho interpreta la signora Chen in Prom Pact, tra i primi film Disney+ con un personaggio dichiaratamente LBGTQIA+ al suo interno. Già vista anche in Fire Island, Cho ha affrontato il tema dell’inclusività queer e della rappresentazione in un’intervista con Entertainment Times of India.

“Adoro le storie di formazione, specialmente quelle che mettono davvero al centro una donna asiatico-americana, sai? E questo è un passo molto importante nella realizzazione della diversità. Interpreto un personaggio queer che gli altri ragazzi ammirano, il che penso sia davvero fantastico“.

Quando le è stato chiesto come sia stato interpretare uno dei primi personaggi completamente queer in un film Disney, ha detto: “Lo adoro. Penso che sia molto reale e qualcosa che è importante riconoscere. Siamo ovunque nella società. Quindi questo è solo un altro esempio di ciò a cui penso apparteniamo“.

E anche se la rappresentanzione LGBTQIA+ tra piccolo e grande schermo è in crescita, c’è sempre spazio per altro. “Assolutamente sì!”, ha insistito Margaret. “Mi piacerebbe vederli ovunque. Mi piacerebbe vedere personaggi trans e diversi tipi di persone in ruoli come le Principesse Disney, i Principi Disney e tutto ciò che rientra nel mondo Disney. Penso che questo sarebbe davvero importante, sarebbe un passo verso il futuro. Un passo verso ciò che siamo. Penso che sia davvero ammirevole ed eccitante“.

Margaret Cho è dichiaratamente LGBTQIA+, nella vita reale. “Sono stato con persone di tutto lo spettro di genere e che hanno tutti i tipi di diverse espressioni di genere, quindi è così difficile da etichettare. Forse “pansessuale” è tecnicamente il termine più corretto, ma a me piace “bisessuale” perché fa così anni ’70“, confessò nel 2018.

Prom Pact di Anya Adams è da poco uscito su Disney+ ed è ambientato nel corso dell’ultimo anno delle superiori, alla vigilia del celebre ballo di fine anno.

© Riproduzione Riservata