I gioielli genderless ispirati allo sport di Luca Cantarelli

Second Round è il nome della prima collezione di gioielli genderless di Luca Cantarelli. Una linea di 12 pezzi ispirati allo sport, realizzati a mano in Italia in argento 925, smalti colorati e pietre preziose.



Il nome della collezione evoca il percorso professionale non convenzionale del designer che, con il trasferimento dalla Sardegna a Milano, si è trovato a vivere il “second round” della sua vita incanalando concretamente le sue predisposizioni artistiche.

Un secondo tempo personale che, attraverso il lancio dell’omonimo brand di gioielli, simboleggia anche la rinascita del gioiello Made in Italy nel post lockdown.

Il design della collezione Second Round riflette due delle principali passioni di Luca Cantarelli: l’interesse per gli oggetti di modernariato e il culto per il mondo sneaker e sportswear; il mood del brand è sintetizzato nello slogan del designer: “jewels for sport lovers and iron ladies”e nella campagna di lancio della collezione che vede protagonista Fabiana Giacomotti.

Le influenze estetiche provenienti da questi due universi molto distanti si fondono in un design autenticamente

originale, un linguaggio personale inedito, in cui Luca fa volutamente perdere traccia del processo creativo portando in primo piano il forte impatto visivo della collezione.



La produzione, eseguita con le stesse lavorazioni che si usano nell’alta gioielleria, è affidata a un’azienda valenzana, una solida e affermata realtà del gioiello fatto a mano in Italia dal 1947.

I gioielli sono in argento rigenerato e gli smalti vengono applicati a mano come nell’alta gioielleria.

Le gemme utilizzate sono selezionate direttamente dalle taglierie in Italia senza ulteriori intermediari al fine di verificare i loro standard etici. Le pietre naturali includono zaffiri, quarzo, malachite, granato.

Evocando il secondo tempo di una sfida sportiva, la collezione Second Round rappresenta non solo un nuovo inizio per il designer ma simbolicamente una seconda occasione di riscatto che ognuno può avere nella vita.

CREDITI

Fotografo: Mike P. Baker

Assistente fotografo: Giovanni Maggio

Beauty artist: Serena Congiu

Beauty assistant: Cinzia Trifiletti

Talent: Luca Contini

Un ringraziamento speciale a Fabiana Giacomotti che ha partecipato alle foto a titolo gratuito.