Pride Club: la capsule collection di gioielli di Muriel e LaVue Milano

Muriel ha 25 anni, è volto e corpo social del body positive, è un’attivista LGBT nonché un’influencer da quasi 300.000 follower ed è su Instagram anche per combattere i pregiudizi. Proprio Muriel ha dato vita ad una capsule colletion di gioielli a tema Pride con Marina Manfredi, founder di LaVue Milano.

Ogni pezzo di Pride Club, questo il nome dato alla capsule colletion, è unico nel suo genere, poichè realizzato a mano sin nei minimi dettagli da LaVue Milano.

Quando abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto avevamo un’idea chiara in mente: volevamo creare qualcosa in onore di questo mese molto speciale, qualcosa che indipendentemente dall’orientamento sessuale e dal genere, chiunque sarebbe stato contento di indossare. Allo stesso tempo, non volevamo che il contributo alla community si esaurisse con la celebrazione del mese del Pride ed è questo che ci ha portate a donare una parte del ricavato a un ente che si occupa quotidianamente di offrire un aiuto concreto alle persone LGBTQIA+ che ne hanno bisogno.