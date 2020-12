Koral Sagular ci presenta la sua prima collezione di gioielli a tematica sessuale

Koral Sagular, il designer turco con sede a Londra, il ventisei novembre ha presentato la sua prima collezione di gioielli a tematica sessuale.

I design unico di Sagular combina varie fonti: BDSM, esistenzialismo, barocco e i più diversi riferimenti culturali.

Prendendo ispirazione dal mito di Ermafrodito, Hermes e Afrodite, Sagular ha ideato sedici diversi modelli di collana creando uno stock limitato di 200 pezzi;

ogni collana è caratterizzata da un ciondolo fatto a mano in ceramica scolpita: una vagina, un pene o genitali intersessuali in ematite, perle barocche e cristalli.

La capsule vuole sfidare il binarismo di genere usando la mitologia greca: le collane abbracciano lo spirito avventuroso di Ermafrodito, la passione della ninfa Salmacis e l’estetica dei due sessi si fonde nella bellezza dell’intersessualità.

In un atto di unione tra moda ed eros, il designer ci presenta una collezione provocatoria che combina materiali classici pregiati e antichi con tematiche audaci; il risultato è un’espressione veramente poetica e affascinante della sessualità.

Lo spirito contemporaneo e di denuncia sociale del giovane designer era ben chiaro anche nella sua prima collezione, che nasceva in risposta ai crimini contro la comunità LGBT+ e prendeva il nome da un tango turco chiamato “The Flame surrounds the soul, comes close to the heart”. Il pezzo principale della collezione era una giacca blu di stile militare, dedicata alla memoria della donna trans turca Hande Kader, assassinata e bruciata nel 2016; Violet Chachki la vincitrice della settima edizione di RuPaul’s Drag Race, ha inoltre prestato il suo volto per promuovere le creazioni della collezione.

