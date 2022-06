Il nuotatore olimpico Daniel Jervis fa coming out: “Sono gay”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Nuovo coming out dal mondo dello sport: il nuotatore olimpico Daniel Jervis, vincitore delle medaglie bronzo e argento in Glasgow e Australia – tra il 2014 e il 2018 –si dichiara gay. L’ha fatto questo mercoledì 29 Giugno durante una puntata del podcast BBC’S The LGBT Sport Podcast aprendosi riguardo la propria sessualità e le difficoltà di scoprirsi davvero.

“Ci sono voluti 24 anni per capire chi fossi, ma adesso sono felice” dice Jervis al podcast, riportando a Jack Murley di essersi scontrato con numerosi retaggi e pregiudizi interiorizzati dentro di sé: “Per parecchio tempo ho odiato chi fossi – e vedi ogni giorno persone che muoiono per questo. Si odiano così tanto che si tolgono la vita.” racconta Jervis “Ma ora mi guardo allo specchio e mi piace quello che vedo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Jervis (@danieljervis1)

Per molto tempo Jervis si è definito bisessuale, ma con il tempo si è ritrovato ad evolvere la propria posizione e scoprirsi di nuovo: “Ho detto alla mia fidanzata: Penso di essere gay”, ma non riuscivo nemmeno a pronunciare la parola “gay” – ancora faccio fatica oggi. Mi ritrovavo ad impappinare le parole”. Ma la reazione generale, sia dalla sua ex-compagna che le persone intorno a lui, è stata tra le più positive. Una nuova consapevolezza che gli ha permesso di riapprocciarsi alla propria vita con una nuova fiducia: “Non andava a colpire il nuoto, ma me come essere umano” racconta al BBC’S The LGBT Sport Podcast “Sembrerò drastico, ma la mia vita non mi divertiva. Sorridevo, ma c’era qualcosa che mancava e non mi rendeva veramente felice”.

Jervis è stato motivato a fare il grande passo, in seguito ad altri recenti coming out nel mondo dello sport – come il giocatore di football Jack Daniels e e il nuotatore Michael Gunning, che ha definito un fantastico aiuto nel suo percorso: “Quando ero più giovane, non conoscevo nessun nuotatore che avesse fatto coming out, quindi non avevo nessuno che fosse come me. Voglio essere quella persona per qualcuno“.

Jervis parteciperà per la terza volta consecutiva ai Commonwealth Games, dal 28 Luglio all’8 Agosto 2022.

© Riproduzione Riservata