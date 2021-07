Michael Gunning, il nuotatore tra omofobia e razzismo nel mondo dello sport

2 minuti di lettura

27enne nuotatore giamaicano e britannaico, che compete per la nazionale della Giamaica, Michael Gunning troneggia sulla copertina dell’ultimo numero di Attitude. Gay dichiarato, Gunning ha raccontato al magazine inglese quanto abbia dovuto affrontare omofobia e razzismo nel mondo dello sport.

Ricordo la prima volta ai Mondiali dopo il coming out… Le persone che mi vogliono bene, che mi conoscono, mi abbracciavano, ma c’erano molte persone che all’improvviso non venivano più da me, che non si congratulavano più con me dopo una nuotata, che si tenevano a distanza. Sguardi precisi, come se certe persone non volessero essere associate a me. È difficile perché sono una persona positiva e allegra… ma a più gare partecipo, più persone ne parlano e più diventa educativo.

Gunning ha iniziato la sua carriera da nuotatore con la squadra inglese, prima di cambiare corsia per rappresentare la Giamaica. In acqua Michael ha percepito anche il razzismo. “Nuotando per il Regno Unito ho sperimentato il razzismo, la gente, sai, dice che i neri non nuotano, che non dovrei essere in acqua, che dovrei rimanere sulla pista di atletica. Io mi limitavo a ignorarli. Sono orgoglioso di essere diverso, sono orgoglioso di rompere lo stereotipo. Mio fratello mi ha detto di essere stato fermato da un poliziotto. Stava andando in bicicletta e c’era una sua foto che corrispondeva alla descrizione. Ma non era vero, l’hanno fermato solo perché era nero“.

Michael ha sfiorato la qualificazione olimpica con la Jamaica, che rappresenta con orgoglio, perché Paese solitamente quasi unicamente legato all’atletica. “Penso che il 95% degli adulti neri non sappia nuotare nel Regno Unito, e questo si riduce alla rappresentazione. Quando guardo le Olimpiadi, i Campionati del Mondo e le gare a cui ero solito nuotare, non c’era nessuno di colore. Così come nessuno parlava apertamente della propria sessualità. Sono contento che ora le persone possono vedersi in me. Spero che possa essere da modello per i più giovani“.