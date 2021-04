James Bond, si candida anche Luke Evans per il dopo Daniel Craig

< 1 minuto di lettura

No Time to Die, 24esimo film di 007, uscirà al cinema il prossimo 30 settembre, dopo i ripetuti rinvii degli ultimi 12 mesi causati dal Coronavirus. Daniel Craig, al 5° film nei panni di James Bond, saluterà il miliardario franchise, con il toto-casting per chi prenderà il suo posto partito oltre un anno fa.

Luke Evans, gay dichiarato ma fino ad oggi mai visto in un ruolo omosessuale sul grande schermo, star action in film come Fast and Furious, Dracula Untold, Lo Hobbit e Scontro tra Titani, si è detto chiaramente interessato all’ipotesi di rimpiazzare il biondo Daniel, sfidando così i presunti contendenti Idris Elba, Tom Hardy, Tom Holland, Richard Madden e Daniel Kaluuya. Intercettato dal britannico The Mirror, Evans è stato sincero.

Penso di essermi fatto le ossa nei film che ho fatto e mi sono divertito ogni secondo. È un lavoro fenomenale, un franchise fenomenale, un ruolo incredibile. Devo dire che è un compito arduo per qualsiasi attore interpretare il ruolo dopo Daniel Craig. Nessuno sa cosa sta succedendo. È un processo molto complicato, ed è un ruolo meraviglioso. Coglierei al volo l’occasione, come farebbero molti attori nella mia posizione, quindi vedremo. Sarà un momento emozionante il casting per la produzione di Bond, auguro buona fortuna a chiunque ottenga la parte.

A breve Evans tornerà in tv nella serie Nove perfetti Sconosciuti, dove interpreterà per la prima volta in carriera un personaggio gay. Successivamente riprenderà il ruolo di Gaston nella serie live-action Disney Plus tratta da La Bella e la Bestia. Voi come lo vedreste come nuovo 007?