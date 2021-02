James Newland: il fumettista che ironizza sulle strane ossessioni del mondo fetish

4 minuti di lettura

James Newland aka SpacePup Silver è un illustratore inglese, basato a Manchester, conosciuto per i suoi fumetti in stile cartone animato su tematiche BDSM.

La sua carriera inizia nel 2016, con i primi lavori sul Pet Play, una realtà fetish che conosce molto bene; attraverso i suoi disegni inizia a raccontare il lato divertente dell’universo kinky gay e ne sviscera tutte le ossessioni e stranezze.



I lavori dell’illustratore inglese sono un vero e proprio manuale dell’universo sessuale gay in tutte le sue varianti e

grazie alla sua grafica pulita e colorata riesce a conferire leggerezza a qualsiasi argomento.

James Newland ha inoltre recentemente collaborato con due dei principali negozi fetish nel Regno Unito, REGULATION e Invincible Rubber.

Conosciamolo meglio.

Come hai iniziato il tuo lavoro?

La mia carriera nell’illustrazione fetish è iniziata nel 2016 dopo aver collaborato con alcune lavori per un documentario sul Puppy Play che all’epoca andava in onda nel Regno Unito, si chiamava “The Secret Life of the Human Pups”.

Era un mondo di cui avevo fatto parte per un paio d’anni prima, ma in realtà evitavo di disegnare qualsiasi cosa ad esso correlata e nel mentre cercavo di coltivare la mia carriera freelance nell’animazione.



Dopo aver pubblicato le persone dalmata in rubber, in tanti hanno iniziato a commissionarmi diversi lavori e il disegno è diventato la mia carriera. Da allora disegno tante altre cose oltre i cani, ho illustrato persone provenienti da tutto l’universo fetish, dai “daddies” in pelle ai sub con le mute in gomma per le immersioni subacquee, è davvero un safari là fuori.

Dove trovi l’ispirazione per i tuoi lavori?

La mia principale fonte d’ispirazione sono i cartoni animati.

In particolare i “Saturday Morning Cartoons”, quei cartoni animati dal tipico stile pubblicità di giocattoli che guardavo crescendo.. pieno fino all’orlo di mostri, eroi e cattivi colorati.



Ricordo vividamente vari episodi e i personaggi ipnotizzati o trasformati in forme strane, tutto ciò è penetrato in profondità nel mio cervello come carburante fetish che mi ha trasformato nella persona che sono oggi.

Quale è l’illustrazione più strana che ti hanno richiesto?

Veramente penso che le richieste più strane che ricevo siano quelle veramente normali, come essere pagato per disegnare i veri animali domestici biologici delle persone.

Sono ovviamente un artista fetish, ma alcune persone amano il mio lavoro e vogliono metterlo in mostra nelle loro case in un modo universalmente amichevole, quindi finisco per disegnare ritratti estremamente docili. Ricevere la richiesta di disegnare qualcosa di semplice come un vero cane da compagnia, è così assurdo per me..

Hai un fetish preferito?

Onestamente, quando si parla di questo, la mia semplice risposta è lo scambio di energia. Un dominante e un sottomesso in una scena con entrambe le persone che sanno quali sono i loro ruoli e doveri. Non che il fetish debba essere esclusivamente tra due persone, anche l’idea di un gruppo di sei uomini di pelle che si affollano intorno a un giovane ragazzo e gli strappano i vestiti per sostituirli con qualcosa che trovano più adatto è favolosa. Finché c’è una

chiara gerarchia di controllo, sono profondamente coinvolto.

Quale messaggio vuoi trasmettere con i tuoi lavori?

Dal primo giorno in cui ho iniziato a disegnare soggetti legati al mondo “fetish” il mio mantra è sempre stato quello di essere leggero, divertente e tentare al meglio delle mie capacità di rimanere surreale e stravagante. Ci sono tanti contenuti sul sesso dei ragazzi, volevo davvero andare in una direzione completamente diversa e soprattutto far ridere la gente.



Il mondo del kink è assolutamente bizzarro e stupido, tutti noi spendiamo seriamente dei soldi per vestirci come un cane in lattice quando altre persone sono abbastanza soddisfatte semplicemente spogliandosi e facendo sesso in quel modo. Il kink è una cosa così assurda che quello che voglio fare con il mio lavoro è avviare una conversazione sugli interessi di nicchia che abbiamo e non normalizzarli, ma aprire la discussione sul perché amiamo queste cose e cosa ha scatenato le nostre strane ossessioni.

https://spacepupsilver.com/

https://www.instagram.com/spacepupsilver/