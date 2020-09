Pup Spido ci parla del Puppy Play, la pratica soft del BDSM

Qual è per te il legame tra il sesso e il Puppy Play?

Il Puppy Play è in pratica una versione soft della sua origine BDSM.

Detto questo, per me personalmente non esiste una vera connessione tra Puppy play e il sesso. Se gioco come un cucciolo, lo faccio in maniera innocua senza alcun tipo di connessione sessuale con il mio padrone umano;

naturalmente non posso escludere completamente che questo non accada mai, perché dipende sempre da

come la singola persona pratica questo fetish.

Direi che per me l’unico modo per fare sesso come un cucciolo sarebbe praticarlo con un altro cucciolo; questa è una mia opinione e non rappresento tutta la categoria, ogni Puppy alla fine si comporta liberamente.

Qual’è la cosa più strana e più bella che il tuo padrone ti ha detto di fare?

Non ho mai avuto un padroncino, ma sicuramente mi piace molto ricevere complimenti e attenzioni anche da persone che non conoscono veramente il Puppy play, la maggior parte di chi mi vede come un cucciolo e non conosce questo fetish reagisce in modo positivo: è questo che mi piace davvero e mi rende felice.