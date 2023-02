Joe Staysniak, ex giocatore di football prende a pugni suo figlio e strangola il fidanzato. Arrestato

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 56enne, Joe Staysniak è un ex giocatore di football americano che ha giocato per sei stagioni nella NFL, lavorando poi come commentatore sportivo in radio. Ebbene Staysniak è stato arrestato dopo aver aggredito suo figlio e il fidanzato del ragazzo fuori dalla sua abitazione nell’Indiana.

NBC News riferisce che la polizia ha risposto ad una telefonata per disturbo “domestico” in casa di Staysniak, poco prima della mezzanotte di lunedì. A chiamare suo figlio. Staysniak è stato arrestato e accusato di aver strangolato e percosso sia il figlio che il compagno di quest’ultimo.

Secondo quanto riportato da WTHR, Staysniak avrebbe ricevuto una telefonata da un vicino per un’auto sospetta parcheggiata nel suo cortile. A quel punto Staysniak si sarebbe avvicinato all’auto armato, con la pistola in pugno. Ma ha trovato il figlio 18enne e il fidanzatino. Staysniak avrebbe reagito spalancando la portiera del passeggero posteriore e afferrando il ragazzo, soffocandolo. Il figlio 18enne ha provato a fermarlo, ricevendo in cambio un pugno in faccia. Non contento, Staysniak avrebbe preso a pugni anche il fidanzato.

Secondo quanto denunciato alla polizia, l’ex giocatore di football avrebbe puntato la pistola contro la faccia del ragazzo, urlando al fidanzato del figlio di non tornare mai più nella sua proprietà. Staysniak ha negato di aver picchiato il ragazzo e di aver puntato la pistola contro qualcuno. Secondo il 56enne, sarebbe stato suo figlio ad aver provato ad aggredirlo. Alla polizia ha riferito di aver spinto indietro suo figlio con la mano aperta, trattenendolo fisicamente fino a quando sua moglie non li ha separati.

Staysniak è stato rilasciato ma ora finirà a processo. Precedentemente l’uomo era stato sospeso dal programma radiofonico di Indianapolis che co-conduceva dopo aver fatto commenti razzisti legati all’omicidio di George Floyd da parte della polizia, nel 2020. Il 3 giugno 2020, Staysniak disse in diretta radio di trovare “sempre più difficile” credere che i neri potessero essere presi di mira” dalla polizia, affermando inoltre che la bandiera confederata non dovrebbe essere considerata un simbolo razzista.

