Jonathan Bennett e Jaymes Vaughan prima coppia gay (sposata) a co-condurre il Capodanno di Times Square

Jonathan Bennett di Mean Girls ha co-condotto la leggendaria notte di Capodanno a Times Square, New York, insieme a suo marito Jaymes Vaughan. Non era mai accaduto prima che due ‘mariti’ avessero tale onore. Nel corso della serata Jonathan e Jaymes hanno accolto sul palco un ragazzo che si è proposto all’amata, con tanto di bacio in diretta.

Ma non è stato quello l’unico bacio andato in scena durante la gelida ultima notte dell’anno, perché Bennett e Vaughan si sono più volti scambiati gesti d’amore, mandando in estasi i social.

Oggi 41enne, Jonathan è diventato celebre nel 2004 grazie a Mean Girls, in cui interpretava il ragazzo dei sogni di Lindsay Lohan. Nel 2017 il coming out pubblico, con annuncio di una storia d’amore con Jaymes Vaughan, poi sposato nel marzo del 2022.

Negli ultimi anni Bennett, sempre più orgogliosamente attivista LGBTQI+, è diventato ‘volto’ Hallmark grazie a due film natalizi con coppie gay al loro interno. Una primissima e attesa volta per lo storico canale per famiglie, da sempre considerato “conservatore”.

