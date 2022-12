The Holiday Sitter, il trailer del primo film di Natale con coppia gay di Hallmark Channel

0:00 Ascolta l'articolo

È andato in onda domenica sera il primo attesissimo film natalizio con protagonisti gay di Hallmark Channel, storico canale USA a lungo considerato vicino all’ala più conservatrice e profondamente cristiana del Paese. Nel 2019, dopo un’ondata di proteste dell’ultradestra, Hallmark Channel fece sparire uno spot sui matrimoni con una coppia di donne, per poi concentrarsi come al suo solito su film natalizi ultra-romantici, castissimi, con protagonisti eterosessuali e chiaramente molto devoti. Nel 2020 e nel 2021 il primo cambio di passo con i due capitoli di The Christmas House, che avevano al loro interno un personaggio gay interpretato da Jonathan Bennett,+, seguiti ora dall’epocale svolta di The Holiday Sitter, film ancora una volta trainato da Bennett, ex divo di Mean Girls ormai abbonato ai film di Natale firmati Hallmark, e la novità George Krissa.

Nel film Bennett interpreta Sam, uomo dichiaratamente omosessuale che fa da babysitter ai nipotini durante le vacanze. Per riuscire nell’impresa chiede aiuto al bel vicino Jason. Neanche a dirlo, tra i due sboccerà l’amore. Il cast abbraccia anche Matthew James Dowden, Chelsea Hobbs, Nathan Parrott, Everett Andres, Mila Morgan, Amy Goodmurphy, Todd Matthews e Ross Linton.

Intervistato da Out, Bennett ha riflettuto su come ci si senta ad essere ormai considerato l’attore dei film di natale a tematica queer.

“Sono il re gay del Natale? È un tale onore. E il motivo per cui lo sto facendo è perché credo che sia davvero importante che tutti sappiano che il Natale è per tutti”. “The Hallmark Channel è per tutti, The Holiday Sitter è per tutti”. “Assicurarsi che le persone che guardano questi fantastici film di Natale si sentano come se fossero rappresentate sullo schermo… è importante”.

Bennet, che è un po’ diventato il volto gay del network, si è detto “orgoglioso” di far parte di un canale “che mette in primo piano l’inclusività. Hallmark Channel ha creato uno spazio sicuro per me come autore queer per raccontare storie, e non c’è posto migliore di quello quando sei un artista queer in un settore che racconta storie” “Abbiamo ripreso tutti i luoghi comuni che abbiamo imparato ad amare e ad aspettarci nei film Hallmark. Abbiamo semplicemente alzando il tono della commedia mostrando due uomini protagonisti invece che la solita coppia eterosessuale. Il pubblico vedrà due uomini incontrarsi e innamorarsi nello stesso identico modo in cui un uomo e una donna si incontrano e si innamorano. Questa è letteralmente l’unica differenza presente in The Holiday Sitter. È fondato sull’amore“.

Un amore tra due uomini con co-protagonisti degli adolescenti, elemento tutt’altro che secondario in un film per famiglie andato in onda in un canale per famiglie, che finalmente abbatte un muro impregnato dall’omofobia fino ad oggi rimasto sempre intatto. The Holiday Sitter è stato anche scritto da Jonathan, insieme a Tracy Andreen e Greg Baldwin.

Via Instagram, a poche ore dalla messa in onda del film tv, Bennett ha sottolineato come la sua vita “sarebbe stata diversa se avessi visto questo film sull’amore e la famiglia quando ero un bambino in una piccola città dell’Ohio. Avrei imparato ad amarmi più velocemente, vedendo una relazione simile alla mia in un film di Natale? Il mio cuore è inondato dalle possibilità di ciò che queste storie possano fare. Il mio terapista mi dice sempre di fare cose che aiutino a guarire il mio io più giovane. La mia speranza con questo film è che tutti possano trovare qualcosa con cui identificarsi e sentirsi bene, non importa chi voi siate. Il nostro obiettivo non era fare una rom-com LGBTQ ma una commedia per TUTTI“.

