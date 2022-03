Jonathan Bennett di Mean Girls ha sposato l’amato Jaymes Vaughan

2 min. di lettura

Dopo 5 anni d’amore, Jonathan Bennett e Jaymes Vaughan si sono sposati in Messico davanti a 104 familiari e amici. People ha pubblicato in esclusiva le foto e i video delle nozze, con l’ex divo di Mean Girls e il conduttore televisivo felicemente innamorati a due anni dal fidanzamento.

Ad officiare le nozze lo YouTuber Brian Tyler Cohen, grande amico di Jonathan, dal 2017 gay dichiarato. Prima del fatidico “sì, lo voglio”, i due sposini sono stati accolti da una canzone che Vaughan ha scritto per l’occasione. Indossato un anello Kay Jewelers tempestato di diamanti, i due hanno voluto omaggiare la defunta madre di Bennett con delle rose bianche, da lei tanto amate.

“Ho dovuto sposare il mio migliore amico! Sapevo che saremmo stati emotivamente coinvolti, ma credo che nessuno di noi si sia reso conto di quanto sarebbe stato travolgente quello specifico momento, fino a quando non l’abbiamo vissuto“, ha sottolineato Baughan. “Vederlo piangere mi ha solo fatto piangere ancora di più, insieme a tutti gli invitati, e poi tutti abbiamo cominciato a ridere, e poi tutti siamo tornati a piangere“.

Dopo la cerimonia, Danica McKellar di The Wonder Years, Sharon Lawrence e Jackie Cox di RuPaul Drag Race hanno intrattenuto i presenti, prima di cedere spazio ad uno spettacolo pirotecnico sotto le stelle con in sottofondo la colonna sonora di The Greatest Showman.

“Onestamente è stato un matrimonio da sogno! Continuavamo a fermarci e a ricordare a noi stessi che non eravamo sul set di un film, ma questa era in realtà la nostra vita!“, ha ricordato Bennett. “Se mi avessero detto che quello era uno dei miei set cinematografici firmati Hallmark, ci avrei creduto. È stato tutto perfetto“.

Un anno fa Jonathan e Jaymes Vaughan sono stati la prima storica coppia gay a finire su una celebre rivista di matrimoni. Ora quel matrimonio è diventato bellissima realtà.

