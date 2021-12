Julian Morris di Pretty Little Liars fa coming out e presenta il fidanzato: “Stiamo insieme da 18 anni”

< 1 minuto di lettura

Un coming out all’improvviso. Il 38enne Julian Morris, attore inglese visto in serie come Pretty Little Liars, 24, My Generation, C’era una volta e Hand of God, ha rivelato su Instagram di essere felicemente fidanzato da 18 anni. Nel celebrare il 18esimo anniversario di coppia, Morris ha presentato al mondo l’amato Landon.

“18 anni insieme, e sono stati i migliori perché li ho passati insieme a te. Ti amo“, ha scritto su Instagram Julian, attore da quando era poco più che bambino. Il debutto al cinema nel 1999 con il film Non per sport… ma per amore, prima di passare tre stagioni con la Royal Shakespeare Company. Nel 2005 gira Nickname: Enigmista, per poi trovare Bryan Singer con Operazione Valchiria, al fianco di Tom Cruise. L’ultimo film girato per il grande schermo sono The Silent Man, insieme a Liam Neeson, e Viper Club con Susan Sarandon.

Negli ultimi anni è tornato in tv con 3 episodi di Piccole donne, una puntata di The Morning Show e una di The Good Fight, mentre è in post-produzione il tv movie A Royal Queens Christmas. Fino ad oggi mai si era parlato della sua vita privata, fino al giorno di un anniversario decisamente speciale. Il 18esimo, con Julian e Landon maggiorenni d’amore.