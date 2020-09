Emmy 2020, i vincitori: trionfa Schitt’s Creek, serie LGBT mai vista in Italia

Gli Emmy 2020 verranno ricordati anche per lo storico trionfo di Zendaya, più giovane miglior attrice drama di sempre (24 anni appena) grazie alla sua strepitosa prova in Euphoria, con Succession miglior serie drama (ma anche miglior attore, regia e sceneggiatura). Tra le miniserie dominio assoluto di Watchmen, autentica rivincita targata Damon Lindelof, con Regina King incoronata miglior attrice in una miniserie drama battendo in volata la divina Cate Blanchett di Mrs. America, che ha visto Uzo Aduba vincere un altro Emmy come miglior attrice non protagonista di una miniserie.

Emmy 2020, i vincitori

Miglior serie tv drama

Succession (Hbo)

Miglior serie tv comedy

Schitt’s Creek (Pop Tv)

Miglior miniserie

Watchmen (Hbo)

Miglior attore protagonista di una serie tv drama

Jeremy Strong, per il ruolo di Kendall Roy in Succession (Hbo)

Miglior attrice protagonista di una serie tv drama

Zendaya, per il ruolo di Rue in Euphoria (Hbo)

Miglior attore protagonista di una serie tv comedy

Eugene Levy, per il ruolo di Johnny Rose in Schitt’s Creek (Pop Tv)

Miglior attrice protagonista di una serie tv comedy

Catherine O’Hara, per il ruolo di Moira Rose in Schitt’s Creek (Pop Tv)

Miglior attore protagonista di una miniserie

Mark Ruffalo, per il ruolo di Dominick Birdsey/Thomas Birdsey in I Know This Much Is True (Hbo)