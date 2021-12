Coming Out Colton, il trailer della docuserie sull’ex giocatore di football dichiaratamente gay

2 minuti di lettura

In Italia è talmente poco conosciuto dal non avere neanche una pagina Wikipedia a lui dedicata, ma Colton Underwood è famosissimo negli Stati Uniti d’America. Ex giocatore di football, è esploso in tv dopo aver partecipato a The Bachelor, sorta di Uomini e Donne a stelle e strisce. Da ‘tronista’ dichiaratamente e orgogliosamente vergine, Underwood ha conquistato e spezzato cuori femminili, per poi fare pubblicamente coming out lo scorso aprile, in un’intervista con Robin Roberts a Good Morning America.

Il 3 dicembre la storia di Underwood diventerà docu-serie Netflix grazie a Coming Out Colton, progetto in cui l’ex giocatore dei San Diego Chargers racconta il proprio percorso di accettazione, l’omofobia interiorizzata, il suo non voler essere gay, l’aver combattutto a lungo con i propri demoni interiori. “Non avrei mai pensato di fare coming out. Pensavo che sarei morto con questo segreto“, confessa Colton all’olimpionico Gus Kenworthy nel primo trailer della serie. “Il motivo per cui esco allo scoperto è che mi vergogno“, continua l’ex volto di The Bachelor, minacciato di outing a inizio 2021. Dopo essere andato in una SPA per soli uomini a Los Angeles, Colton era stato ricattato, con una richiesta di denaro per evitare foto di lui nudo insieme ad altri uomini. A quel punto Underwood ha trovato la forza di reagire, facendo coming out.

Dal 2018 al 2020 Colton ha fatto coppia con Cassie Randolph, conosciuta nel corso della 23esima stagione di The Bachelor. Nel settembre del 2020 Randolph ha presentato un ordine restrittivo contro Underwood, accusandolo di averla perseguitata fuori dal suo appartamento di Los Angeles e in casa dei suoi genitori, a Huntington Beach, inviandole messaggi di testo molesti con un numero anonimo, installandole un dispositivo di localizzazione sotto la sua auto. A Randolph è stato concesso un ordine restrittivo temporaneo contro Underwood, poi ritirato dopo un accordo tra i due.

Nel trailer della docuserie Colton ammette le proprie colpe. “Ho fatto precipitare una povera ragazza nell’inferno delle mie stesse insicurezze”. Underwood si dice consapevole che continuando a nascondersi, “stavo iniziando a ferire altre persone al di fuori di me stesso”. Nel trailer si vede anche il coming out in famiglia, con Colton che rivela la propria omosessualità a suo padre. Ad aiutare Underwood anche Michael Sam, altro ex giocatore di football dichiaratamente gay, oltre a Kenworthy, che ha un solo consiglio da dargli. Essere se stesso.