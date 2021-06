La Vice Presidente degli USA Kamala Harris sfila al Pride di Washington

< 1 minuto di lettura

Nella giornata di sabato 12 giugno, Kamala Harris aveva già avuto occasione di celebrare la comunità LGBTQ+ con un tweet. Nella stessa giornata del 2016 avveniva la sparatoria nel club Pulse, in Orlando, Florida e la Vice Presidente degli USA ha deciso di celebrare il quinto anniversario così.

https://twitter.com/VP/status/1403819681908027394?s=20

Ma durante il pomeriggio, Kamala Harris si è anche unita al corteo del Pride di Washington D.C.. La marcia è partita da Connecticut Avenue, per poi finire in prossimità della Casa Bianca. È qui che la Vice Presidente ha fatto una breve apparizione a sorpresa scendendo in strada per marciare con il Capital Pride Walk & Rally, indossando un blazer rosa e una camicia con la scritta “L’amore è amore”.

Harris è stata ben presto raggiunta anche dal Second Gentleman, suo marito Doug Emhoff, che indossava una camicia con scritte arcobaleno ,”L’amore prima di tutto”. La coppia ha marciato per circa un isolato, secondo The Hill, la testata locale di Washington D.C..

The @SecondGentleman and I stopped by Capital Pride today! pic.twitter.com/vjx1k9DD5z — Vice President Kamala Harris (@VP) 12 giugno 2021

“Dobbiamo assicurarci che la nostra comunità transgender e i nostri giovani siano tutti protetti. Abbiamo bisogno, ancora, di protezioni suoi luoghi di lavoro e garantire un’abitazione a tutti”, ha detto Harris, in una breve intervento durante la marcia. “C’è ancora molto lavoro da fare, e ci stiamo impegnando”.