Ken Sirenetto, il compagno di Barbie è semplicemente favoloso

< 1 minuto di lettura

A lungo atteso dopo aver vinto un concorso on line, Mattel ha finalmente spedito in produzione e messo in vendita Ken tritone Re degli Oceani, prima bambola di genere maschile della linea Signature con le sembianze di sirena. Una bambola che di fatto abbatte la mascolinità tossica, con la lunga coda da sirenetto completamente ricoperta di iridescenti scaglie rosa, fermagli tra i lunghi capelli, bellissimi occhi azzurri e conchiglie e perline sul petto.

Ken Sirenetto è stato richiesto dagli stessi fan di Barbie, con un concorso on line andato in scena a fine 2020. Tra le tante bambole proposte da spedire in produzione, Ken tritone ha trionfato. Peccato che la meravigliosa bambola sia per ora a tiratura limitata, con preordine sul sito Mattelcreations.com disponibile per una sola settimana. “Penso sia affascinante, il suo volto scolpito è mozzafiato. Amo l’iridescenza della sua coda”, ha commentato con orgoglio Angel Kent, designer di questo sirenetto presto diventato virale.

“Emerso dal suo regno acquatico, indossa una scintillante armatura color oro rosa e un pettorale incastonato di conchiglie. I suoi ornamenti regali e le pinne iridescenti sono perfetti per un dominatore del mare. L’articolazione consente infinite possibilità di posa“, si legge nella descrizione ufficiale, con costo tutt’altro che economico: 100 euro a bambola, con consegne dalla prossima estate.

Una versione forte e favolosa del famigerato Tritone de La Sirenetta, di rara bellezza e luccicanza, per abbattere cliché a lungo rimasti intatti. E se la LEGO cancella le definizioni di genere dai propri giocattoli, anche Mattel guarda avanti, continuando a riscrivere la storia della leggendaria Barbie, finalmente ancorata al presente in prospettiva futura, totalmente inclusiva e dicharatamente gay friendly.