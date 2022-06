Kesha: “Non sono gay, non sono etero, non so cosa sono. Amo le persone”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

13 anni fa esplosa con il singolo Tik Tok, Kesha ha voluto celebrare il Pride Month su Instagram con un coming out. La cantante, nel 2016 premiata con il Visibility Award da Human Rights Campaign, ha lanciato un messaggio di vicinanza alla comunità LGBTQ+, parlando anche della propria fluidità.

“Nel caso non fossi stata abbastanza diretta (LOL) volevo solo prendermi un secondo per dire a tutti che non solo siete abbastanza, proprio come siete, ma che il mondo è così fottutamente fortunato ad avervi. Io non sono gay. Non sono etero. Non so cosa sono. Io amo le persone. Amo le persone perché siamo tutti i nostri piccoli viaggi di coscienza, che balliamo intorno al sole. Quanto è strana, interessante e divertente questa vita, giusto? Mi rifiuto di essere qualsiasi cosa, davvero, tranne che per aprirmi a tutto. So che a volte può essere fonte di confusione, ma siete visti e amati. Vi amo animali, buon Pride !!!!!”.

Di fatto, un coming out come pansessuale per la popstar. Il 24 giugno Kesha si esibirà allo Stonewall Day 2022, che andrà in onda sul canale YouTube di Pride Live.

“Sono così onorata di far parte di questo evento storico. In qualità di sostenitrice della comunità LGBTQ+ da sempre, sono entusiasta di imbarcarmi in questa monumentale occasione con i miei amici di Pride Live e di esibirmi per lo Stonewall Day“, ha rivelato a Billboard. “Stonewall è un posto speciale per la comunità queer e non vedo l’ora di onorare e celebrare quanto lontano siamo arrivati da allora, ​​rimanendo nella convinzione che la lotta per l’uguaglianza in questo Paese è sempre fondamentale e non mi tirerò mai indietro. Venite a ballare con me.“

© Riproduzione Riservata