Kylie Minogue sceglie ‘Sinceramente’ di Annalisa per la sua playlist estiva e lancia un nuovo singolo

2 min. di lettura

Quando (quando, quando…) Annalisa ha presentato Sinceramente a Sanremo c’è chi ha ravvisato una certa somiglianza con Can’t Get You Out Of My Head, pezzo iconico di Kylie Minogue datato 2001. Ci fa saltare dalla sedia, dunque, il fatto che ora la popstar australiana abbia inserito il pezzo della “nostra” Scarrone in una playlist dedicata all’estate. E non è la sola sorpresa in cui ci si imbatte scorrendo i nomi delle tracce.

Sì, avete letto bene. Kylie Minogue sa dell’esistenza di Sinceramente – da poco tradotta anche in spagnolo per il mercato latino – e a quanto pare la apprezza. Kylie una di noi. Il brano di Annalisa è finito dritto dritto in una speciale selezione di pezzi che la “Venere tascabile del pop” ha scelto per la testata britannica Standard.

D’altronde Minogue è esperta in questo senso, e da decenni offre al pubblico inni che infiammano i mesi più caldi, da All The Lovers del 2010 al successo dello scorso anno, Padam Padam, solo per citarne un paio.

Nella playlist da lei stessa curata figurano Espresso di Sabrina Carpenter, probabilmente il successo internazionale di questa estate, 360 di Charli XCX dall’acclamato album Brat, ma anche un classicone come Love to Love You Baby di Donna Summer.

E poi eccola lì, quella Sinceramente che ha strappato la medaglia di bronzo all’ultimo Festival di Sanremo e non ha ancora finito di trapanarci il cervello. A questo punto vogliamo sognare in grande: Kylie e Nali regalateci il mash up definitivo.

Sinceramente non è la sola traccia italiana scelta da Minogue. Oltre a Quando, quando, quando di Tony Renis c’è pure Tuta Gold di Mahmood. Il legame con l’Italia si spiega con il fatto che da qualche anno la popstar si è data anche alla produzione di vini, e la playlist è ispirata alla bellezza dell’estate nella città di Gambellara, in provincia di Vicenza, dove viene prodotto il suo prosecco.

“L’estate in Italia è una bellezza da vedere e una storia d’amore che vorresti non finisse mai“, ha detto Kylie a Standard. “La dolce brezza che fa ondeggiare ritmicamente i filari di eleganti cipressi, mentre l’aria si riempie di quell’inebriante miscela mediterranea di gelsomino, agrumi e lavanda, la cui combinazione non smette mai di incantare”. Da qui una selezione di canzoni ispirate all’estate italiana, “al glamour, alla passione e alla festa”.

E festa sia, anche perché sabato 13 luglio la popstar è attesa a Londra per un concerto molto importante al BST Hyde Park. Sarà quella l’occasione anche per presentare – con ogni probabilità – un nuovo singolo.

Da poche ore, infatti, Kylie ha dato il via al pre-save di una nuova traccia di cui non è ancora stato svelato il titolo e che arriverà l’11 luglio. Gli unici indizi forniti sono tre segni zodiacali posti uno accanto all’altro: Scorpione, Gemelli, Vergine.

Questo fino a poco fa, quando la cantante ha pubblicato una clip in cui chiama al cellulare un misterioso interlocutore. La stessa chiamata è apparsa sui profili social di Bebe Rexha e Tove Lo. Un trio esplosivo per un brano che sarà nelle nostre orecchie tra poche ore.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.