Sanremo 2024, la classifica dei brani in gara più ascoltati in radio. Vola Annalisa, seguono The Kolors ed Emma

3a giornata per il Festival di Sanremo, con le classifiche musicali nazionali letteralmente invase dai brani presentati in gara. Nella serata di ieri Geolier e Irama hanno battuto Annalisa, mentre Loredana Bertè aveva conquistato il primato la prima sera, dinanzi al voto della stampa. Ieri hanno invece televotato i telespettatori e le radio, novità di quest’anno in sostituzione della solitamente contestata giuria demoscopica.

Ma come stanno andando i 30 brani in gara tra le radio d’Italia? A stilare la Top30 è EarOne, con una classifica per punteggio che al momento vede trionfare Annalisa. La sua “Sinceramente” è il pezzo più ascoltato in radio, con 400 passaggi spalmati su 115 emittenti. Battuti i The Kolors, con 324 passaggi, ed Emma Marrone, medaglia di bronzo con 271 passaggi radio. È in crescita Angelina Mango, 4a con 356 passaggi, mentre Mahmood è quinto davanti ai Negramaro e a Mr. Rain. Ottava piazza per Loredana Bertè, con Alessandra Amoroso nona e Geolier “solo” decimo, con 192 passaggi radio. A chiudere la classifica IlTre, trentesimo, e la nostra amatissima BigMama, 29esima con 144 passaggi spalmati su 66 emittenti e ieri sera meravigliosamente queer.

Cambierà qualcosa da oggi a sabato, giorno della finalissima?

Classifica EarOne Sanremo 2024 – I più ascoltati in radio

1) Annalisa

2) The Kolors

3) Emma

4) Angelina Mango

5) Mahmood

6) Negramaro

7) Mr. Rain

8) Alessandra Amoroso

9) Loredana Bertè

10) Geolier

11) Dargen D’Amico

12) Rose Villain

13) Alfa

14) Diodato

15) Gazzelle

16) Irama

17) Fiorella Mannoia

18) Ricchi e Poveri

19) Ghali

20) Maninni

21) Santi Francesi

22) Fred De Palma

23) Renga Nek

24) Clara

25) Il Volo

26) Bnker44

27) Sangiovanni

28) LaSad

29) BigMama

30) IlTre

