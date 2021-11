Le voci Disney non possono dire “gay” e “lesbica”: è polemica con Tik Tok

3 minuti di lettura

I filtri social. Da Instagram a Tik Tok, senza dimenticare Snapchat (tra le prime piattaforme ad usarli), dove finiremo senza? I filtri, di tutti i tipi e sempre più vari, sono ormai diventati imprescindibili per i creatori di contenuti: permettono infatti di modificare il proprio aspetto o solo una parte, il colore degli occhi o dei capelli, la fisionomia, possono aggiungere sfondi, colorarli o dare l’idea di un’estetica un po’ rétro o vintage. L’ultima frontiera è la possibilità di modificare la propria voce.

Tik Tok ha appena aggiunto la funzione Text-to-speech. Consiste nella possibilità di trasformare un testo digitato in un discorso scegliendo la voce che si preferisce, se uomo o donna. Per dare ancora più spazio alla fantasia e far divertire sempre di più, l’ultimo aggiornamento prevede la possibilità di scegliere anche una voce tra quelle dei più amati personaggi Disney. C’è l’adorabile vocina di Stitch oppure i fan più accaniti di Star Wars possono trasformarsi in C-3PO o Chewbacca. Nelle ultime ore si è scatenata però una polemica contro la piattaforma. Perché? Beh, notoriamente Tik Tok blocca o flagga come contenuto inappropriato tutti i video che menzionano temi cruenti come morte e violenza oppure il torpiloquio esplicito.

La nuova funzione non è da meno: qualora vengano usate nel testo parole che per la piattaforma non possono essere usate, il voice over le ignora automaticamente. La Disney, a quanto pare, avrebbe imposto non poche restrizioni alle parole che i loro personaggi possono dire e, ovviamente, un minimo di discriminazione non poteva mancare. Tra le parole che il software ignora, infatti, ci sono anche le parole gay e lesbica. Il tutto non passa inosservato, perché laddove vengano usate il risultato nel video è qualche secondo di silenzio che è allo stesso livello della censura.

Non è certo una novità che la casa di produzione di Topolino abbia avuto in passato non poche controversie con la comunità LGBTQ+. Nonostante in Onward sia comparso il primo personaggio Disney dichiaratamente queer, nessuno ha dimenticato la campagna per smentire le ipotesi che Elsa di Frozen fosse lesbica. E, più in generale, il marchio è sempre stato restio a inserire un’ampia rappresentazione nei film per bambini, complici anche le pressioni di tutti coloro che credono che mostrare personaggi queer ai più piccoli possa influenzarli negativamente. Nonostante tutto, però, ultimamente anche Disney ha fatto passi avanti notevoli. E sembra continuare sulla strada giusta.

La questione di Tik Tok, però, ha fatto e sta facendo discutere. D’altronde, la piattaforma ospita utenti di tutte le età, etnie, generi e identità sessuali. Vietare di far dire alle voci dei personaggi Disney “gay” o “lesbica” è una discriminazione gratuita e fuori luogo. Può darsi che l’azienda abbia ritenuto la comunità queer un tema sensibile e controverso per arrivare a escluderne i termini.

Le polemiche, questa volta, sono servite: Tik Tok e Disney sono già tornate indietro sui loro passi e il bug è stato rimosso. Ora le parole “gay” e “lesbica” possono essere usate. Le aziende non hanno dato spiegazioni né della scelta iniziale né dell’improvvisa rimozione, spiegazioni che sarebbero un po’ difficili da trovare visto che i termini queer sono ben lontani dall’essere etichettati come immorali o qualsiasi altra cosa che metterebbe in cattiva luce i personaggi dei cartoni animati che tutti conosciamo. La domanda allora è un’altra: era davvero necessario realizzare questo aggiornamento, sapendo che avrebbe fatto scaturire delle critiche, per poi resettare e far finta di nulla? Perché far nascere di proposito questa polemica?