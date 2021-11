La Famiglia Proud Più Forte e Orgogliosa, primo trailer della serie animata Disney Plus con due papà gay

1 minuto di lettura

Disney+ ha diffuso il trailer di La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa, nuova serie animata basata sulla serie Disney Channel degli anni 2000. Prodotto particolarmente atteso perché all’interno della serie animata ci saranno anche due papà gay, doppiati in lingua originale da Zachary Quinto e Billy Porter.

I due attori saranno Barry Leibowitz-Jenkins e Randall Leibowitz-Jenkins, genitori della 14enne Maya Leibowitz-Jenkins, da loro adottata e qui doppiata da Keke Palmer, attrice e cantante americana. La storia di “The Proud Family” si concentrerà sulla figura di Penny Proud (doppiata da Kyla Pratt) e la sua famiglia: papà Oscar (Tommy Davidson) e mamma Trudy (Paula Jai ​​Parker), i gemelli BeBe e CeCe, e la nonna Suga Mama (JoMarie Payton).

La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa rilancia quindi la strada intrapresa da una Disney sempre più inclusiva, con serie animate come Ducktales e The Owl House, ma senza dimenticare live-action come In a Heartbeat, High School Musical e l’imminente Gaston, le serie Marvel come Loki e i prodotti Star come Love, Victor e l’imminente Fate Ignoranti. Progetti che finalmente abbracciano la comunità LGBT senza più nasconderla sotto il tappeto, come accaduto nei decenni precedenti con film e serie animate della major ammiccanti e al tempo stesso puntualmente escludenti.

Per festeggiare il lancio dei due anni di Disney Plus, l’azienda ha annunciato decine di novità in arrivo. Tra le tante Disenchanted, sequel di Come d’Incanto; Hocus Pocus 2, a quasi 30 anni dal cult originale e ancora una volta interpretato da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy; il live-action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis; una serie dedicata a The Spiderwick Chronicles; progetti Marvel inediti come Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Hawkeye, Echo, Ironheart, Agatha: House of Harkness, Secret Invasion; titoli LucasFilm come Willow – La Serie e Obi-Wan Kenobi.