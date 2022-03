Lia Thomas, l’olimpionica Erica Sullivan: “Merita rispetto e ha diritto di gareggiare, come tutte noi”

2 min. di lettura

Lia Thomas ha concluso la sua carriera universitaria di nuoto lo scorso fine settimana. Dopo aver vinto la National Collegiate Athletic Association (NCAA), la 22enne nuotatrice dell’università della Pennsylvenia ha chiuso la propria carriera di nuotatrice universitaria con un ottavo posto nei 100 stile libero. Ma sono solo i suoi trionfi a far rumore, alimentando transfobia istituzionale. Donald Trump ha promesso che se dovesse tornare alla Casa Bianca vieterà ad atlete trans* come Lia di poter gareggiare, mentre in Italia Giorgia Meloni e Simone Pillon hanno immediatamente cavalcato una polemica che trasuda disinformazione.

Reka Gyorgy, collega ungherese di Lia nonché sua ‘rivale’ nei 500 metri stile libero che hanno visto Thomas trionfare la scorsa settimana, ha scritto una lettera al vetriolo contro di lei, lamentandosi della sua partecipazione. Gyorgy è arrivata 17esima nelle batterie preliminari, dietro 16 altre nuotatrici, ma ha avuto il coraggio di accusare Lia per la sua mancata partecipazione alla finale.

Gyorgy ha detto di sentirsi “arrabbiata” e “triste”, dopo che la NCAA ha permesso a Thomas di competere, sottolineando come quella decisione abbia fatto “male a me, alla mia squadra e alle altre ragazze in piscina”. Reka ha definito l’inclusione degli atleti trans “irrispettosa nei confronti delle nuotatrici biologicamente donne che gareggiano nella NCAA”, ribadendo che “ogni evento” in cui un’atleta trans gareggia significa “un posto sottratto alle donne biologiche durante la gara”.

In tanti sui social hanno fatto notare come ci fossero altre 15 nuotatrici ‘biologiche’ che hanno impedito a Gyorgy di conquistare la finale, mentre un’atleta in particolare ha voluto esprimere il proprio sostegno a Lia Thomas. Parliamo di Erica Sullivan, 21enne nuotatrice statunitense medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 e attuale matricola all’Università del Texas. Erica, che si è classificata al 3° posto nella 500 metri stile libero che ha visto Lia vincere, ha scritto di suo pugno un editoriale per Newsweek, prendendo le difese della collega. Oltre 300 nuotatrici NCAA hanno firmato una lettera a sostegno di Thomas, delle atlete trans e degli atleti non-binari.

Sullivan ha sottolineato con orgoglio come tutti gli atleti, compresi quelli trans*, meritino “di essere rispettati e autorizzati a gareggiare, esattamente come tutte noi”.

“Non posso stare in silenzio mentre vedo che i diritti fondamentali di una collega nuotatrice vengono messi in discussione”, ha proseguito Erica. “Tutti i nuotatori incarnano un insieme diversificato di identità e caratteristiche”. “Ciò che ci rende unici contribuisce anche al nostro successo in piscina. Nessuno mette in dubbio la validità dei tratti e delle abilità specifiche degli atleti cisgender, e come questi contribuiscano al loro successo. Tuttavia, la nuotatrice dell’Università della Pennsylvania Lia Thomas è stata ingiustamente presa di mira proprio per questo, per essere quella che è, una donna transgender”.

“Come donna nello sport, posso dire che so quali siano le vere minacce per gli sport femminili”, ha continuato Sullivan. “Abusi e molestie sessuali, retribuzioni e risorse minori rispetto agli uomini, mancanza di donne al comando”. “Le ragazze e le donne transgender non sono da nessuna parte in questa lista.”

Erica ha infine aggiunto che gli sport femminili sono “più forti quando tutte le donne, comprese quelle trans*, sono protette dalla discriminazione”, potendo mettere in campo il loro “vero sé”.

