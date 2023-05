Loreen è la prima persona apertamente bisessuale a vincere Eurovision, Mengoni quarto con bandiera LGBTQ+

0:00 Ascolta l'articolo

Come da pronostico, alla Liverpool Arena Loreen vince l’Eurovision Song Contest 2023 per la Svezia con la canzone “Tattoo“, che ha totalizzato 583 punti, somma devi voti della giuria di qualità e del televoto. In entrambe le votazioni, Loreen è stata la più votata dei 26 partecipanti all’ESC2023

Lorine Zineb Nora Talhaoui, in arte Loreen, 39 anni, già vincitrice nel 2012 a Baku, in Azerbaigian, con il tormentone Euphoria, e protagonista nel 2017 di un meraviglioso coming out come persona bisessuale, ha avuto la vittoria in pugno fin dai pronostici dei bookmaker delle scorse settimane.

Loreen è la prima artista apertamente bisessuale a vincere l’Eurovision. Il suo coming out del 2017 è infatti successivo alla prima vittoria all’Eurovision Song Contest del 2012.

La Svezia vince così per la settima volta ll’Eurovision, raggiungendo l’Irlanda, unico paese a vantare un così alto numero di vittorie.

Secondo classificato, a sorpresa, il rapper Käärijä, con il tormentone Cha Cha Cha, che ha avuto 526 punti e il tifo incessante della Liverpool Arena per tutta la durata dello show, magnificamente condotto da Hannah Wadding, affiancata da Alesha Dixo, Julija Sanina e Graham Norton (Blur).

Terza classificata Noa Kirel, per Israele, con la canzone Unicorn, che ha ottenuto 362 voti.

L’Italia e Marco Mengoni con Due vite hanno ottenuto 350 punti, piazzandosi al quarto posto, dopo che, per gran parte della votazione, la nostra popstar vincitrice di Sanremo 2023 era rimasta tra secondo e terzo posto in classifica. Due vite qualche ora prima aveva ricevuto il Marcel Bezençon Award, premio della critica per la la migliore composizione, intitolato al fondatore di Eurovision.

Marco Mengoni ha incendiato i social sin dai primi minuti della finale, e può ben dire di aver vinto il proprio personale Eurovision, presentandosi sulla passerella iniziale dello show con due bandiere: in una mano Marco sventolava il tricolore italiano – come da prassi ogni cantante ha portato sul palco la bandiera del proprio paese – con l’altra Mengoni sventolava orgogliosamente la Progress Pride Flag, bandiera arcobaleno della comunità LGBTQIA+. Two flags, due vite, ha scritto Mengoni su Twitter, in un gioco di parole che apre a moltissimi significati, su vari livelli, da quello personale a quello politico.

